Ministar kulture Nikola Selaković najavio je da je Filmskom centru Srbije potrebna ozbiljna reforma. U Jugoslovenskoj kinoteci na naučno-stručnom skupu prvi put je javno izneo podatke da je u proteklih deset godina izdvojeno više od 11 miliona evra za sufinansiranje 53 domaća filma - koji nisu snimljeni. Na tom spisku, kako Kurir saznaje, nalaze se ostvarenja reditelja kao što su Srđan Dragojević, istorijski projekat "Dušan Silni", ostvarenja Ivana Živkovića, Darka Bajića i glumca Vuka Kostića i drugih.

Selaković na naučno-stručnom skupu Srpska kultura danas: istorijsko iskustvo, problemi, perspektive Foto: Ministarstvo Kulture



- Samo u prethodnih deset godina, tj. u periodu od 2016. do 2025, za podsticaje država je izdvojila 11,94 milijarde dinara (oko 101,7 miliona evra). Ovim je podržan 451 projekt. Značaj programa potvrđuje i rast ukupnog uloženog kapitala: sa oko 2,5 milijarde dinara u 2016. godini na više od 10,16 milijardi dinara u 2025, što ukazuje na snažan ekonomski i kulturni efekat ove mere - poručio je Selaković i najavio da će se sledećeg vikenda povodom ove teme i problema okupiti struka na Zlatiboru.



- Broj projekata koji je do sada sufinansiran od Filmskog centra Srbije u periodu od 2012. do 2025. godine je 957 filmova.

Toliko filmova je dobilo ogromna sredstva iz budžeta Republike Srbije - 7.149.322.000 dinara. Zabrinjava činjenica da smo do sada sufinansirali 53 filma koji nikad nisu snimljeni, nikada nisu nastali. Dakle, ta 53 filma su 5,5% od ukupnog broja finansiranih filmova. Ali znate šta je zanimljivo... To nije 5,5 odsto sredstava koja su dodeljena, jer obim neutrošenih sredstava za njih iznosi preko 1.331.000.000 dinara, odnosno 18,6 odsto sredstava. I ako imate sistem u kojem je svaki peti dinar koji uložite jalovo utrošen, onda nam je to dovoljan pokazatelj da je sistem loš, da mora ozbiljno da se analizira i da se menja - zaključio je ministar.

Srđan Dragojević, tačnije njegova producentska kuća "Delirijum films" 2023. godine od Filmskog centra Srbije dobila je ukupno 72.600.000 dinara, odnosno 620.513 evra za snimanje dva filma. I to za film "Osmi mart (Harmonika)" 41.000.000 dinara i za "Mliječni zubi" 31.600.000 dinara. Reditelj se oglasio za Danas i kazao da ovi problemi postoje zbog malih budžeta i da krivica nije na autorima.



- Za to nisu odgovorni samo producenti, pogotovu ne autori, zato što mi na konkursima FCS za sufinansiranje dobijamo po dva ili tri puta manja sredstva nego naše kolege u regionu. U Hrvatskoj, recimo, reditelji na konkursima Hrvatskog audiovizuelnog centra dobiju i po milion evra za snimanje dugometražnog igranog filma, u Sloveniji i Makedoniji se takođe ulažu mnogo veći budžeti i autori imaju garantovanu saradnju sa svojim javnim servisima, koji odmah koproduciraju njihove filmove - smatra Dragojević.

