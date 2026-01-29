Slušaj vest

Izdavačka kuća Booka u januaru je objavila „1983.“, novi roman Miljenka Jergovića, jednog od najprevođenijih i nagrađivanih savremenih autora s prostora bivše Jugoslavije.

U knjizi „1983.“ Jergović rekonstruiše duh Sarajeva osamdesetih kroz trideset i tri fragmenta koji se sklapaju u intimni portret jedne godine. To je godina pred Zimske olimpijske igre u Sarajevu, u kojoj je Šibenki bilo pokradeno prvenstvo, Danilo Kiš je objavio „Enciklopediju mrtvih“, a Bajaga svoj prvi album, a sedamnaestogodišnji Jergović luta gradskim ulicama, obilazi knjižare i klubove, opsesivno čita novine i sluša pank i rok. To je vreme obeleženo neizvesnošću i strahom od odlaska u vojsku, prvim filozofskim raspravama i identitetskim preispitivanjima, prepuno je malih radosti i niko još ne sluti katastrofu koja će započeti nepunih deset godina kasnije.

Smešten između socijalističke svakodnevice, pop kulturnih signala epohe i porodičnih koordinata, ovaj roman pripoveda o generacijama koje su sazrevale u zemlji koja je i sama bila u stanju produženog detinjstva, nesvesna da joj se bliži kraj. Jergovićev glas je prepoznatljivo snažan: topao, ironičan, melanholičan i duboko ljudski. „1983.“ nije knjiga o velikim istorijskim događajima, već o sitnim epizodama koje grade identitet i pamćenje – emotivno bogata rekonstrukcija svakodnevice kasne Jugoslavije i još jedna potvrda Jergovića kao izuzetnog hroničara njenog kulturnog i emocionalnog pejzaža.

Miljenko Jergović (Sarajevo, 1966) književnik je i novinar koji živi na selu nedaleko od Zagreba. Prvi novinski tekst objavio je 1983, a prvu pesničku zbirku „Opservatorija Varšava“ 1988. Kritičari smatraju da njegovom zbirkom priča „Sarajevski Marlboro“ iz 1994. počinje trend tzv. stvarnosne proze. Zatim objavljuje još nekoliko zbirki priča („Rat“, „Mama Leone“, „Inšallah, Madona, inšallah“) i desetak

romana, među kojima su „Rat“, „Vjetrogonja Babukić i njegovo doba“, „Rod“, „Dvori od oraha“ i „Ruta Tannenbaum“. Za roman „Ruta Tannenbaum“ Jergović je 2007. dobio nagradu „Meša Selimović“. Poljski prevod njegovog romana „Srda pjeva, u sumrak, na Duhove“ dobio je 2012. u Vroclavu književnu nagradu „Angelus“ za najbolju knjigu Srednje Evrope. Zbirkom priča „Trojica za Kartal“ osvojio je Lajpcišku književnu nagradu za evropsko razumevanje za 2026. Dela su mu prevedena na više od dvadeset jezika, a za svoj književni i publicistički rad primio je brojne nagrade.