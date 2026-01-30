Slušaj vest

Tri serije snimljene u Srbiji nalaze se među nominacijama za nagradu Saturn 2025. godine za najbolje serije u svom žanru: ROBIN HUD (ROBIN HOOD, MGM+, Liongsate) je nominovan za „Najbolju televizijsku seriju novog žanra“, BIBLIOTEKARI: SLEDEĆE POGLAVLJE (THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER, TNT, Electric Entertainment) je u kategoriji „Najbolja televizijska serija u žanru fantazije“, a ARK (THE ARK, SyFy) je nominovana za „Najbolju naučnofantastičnu televizijsku seriju“. Sve ove serije u Srbiji je realizovala produkcijska kuća Balkanic Media. Njen osnivač, Džonatan Ingliš, je takođe jedan od autora serije “Robin Hud”.

serija Ark Foto: Ark TV Holdings, Inc./SYFY/Episodic



Na ovaj način, srpska filmska industrija je ponovo u centru pažnje međunarodnih medija i filmske zajednice. Velike međunarodne produkcije snimaju u Srbiji zahvaljujući podsticajima Vlade Republike Srbije i Ministarstva kulture, što je ključno za međunarodne projekte koji zemlji donose investicije, zapošljavanje i promociju. Kapacitet Srbije da podrži velike međunarodne produkcije dokazuje i značajan doprinos srpskih filmskih profesionalaca kako u autorskim, tako i u tehnickim sektorima . U sve tri serije naša imena potpisuju režiju, kameru, zvuk, kostim, scenografiju, scensku šminku, dok su naši glumci i kaskaderi zaslužni za izvanredne uloge i atraktivne scene borbi. Produkcijski krug je zaokružen zvukom, montažom i vizuelnim efektima koji su povereni beogradskim studijima i umetnicima. Mnoge srpske institucije i opštine podržale su ove međunarodne filmske projekte, uključujući Grad Beograd, opštinu Gornji Milanovac i Frušku Goru na čijim lokacijama je snimljena serija „Robin Hud“, dok su enterijeri snimani u PFI studiju u Šimanovcima.

Džonatan Ingliš, kreator serije Robin Hud Foto: Aleksandar Letić / Promo

Džonatan Ingliš je izjavio:

„Oduševljen sam i veoma ponosan što su sve tri serije koje smo napravili prošle godine nominovane za prestižne nagrade Saturn. To je ogromna nagrada za sve koji su radili na tim serijama i zaista potvrđuje talenat i veštinu cele filmske industrije u Srbiji. Nominacije zaista označavaju Srbiju kao filmsku destinaciju svetske klase kakva jeste. Kombinacija podsticaja, talenata, eksterijera i objekata, sve zajedno čini Srbiju najboljim produkcijskim partnerom u Evropi.“

Nominacije za nagradu Saturn za 2025. godinu su odlične vesti koje dolaze nakon takođe sjajane najave da je Beograd među pet najboljih filmskih lokacija u Evropi u izboru za nagradu EUFCN Location Award 2025, najznačajnije evropsko priznanje za izuzetne filmske lokacije i saradnju sa međunarodnim produkcijama. Ova nominacija dolazi zahvaljujući snimanju američke serije „Bibliotekari: Sledeće poglavlje“. Nominaciju je podnela Srpska filmska asocijacija.

1/12 Vidi galeriju Premijera filma Robin Hud Foto: Andrew Timms for MGM+

Holivudska Akademija za naučnu fantastiku, fantaziju i horor filmove objavila je nominacije za 53. godišnje nagrade Saturn, kojima se dodeljuju počasti najistaknutijim dostignućima u naučnoj fantastici, fantaziji, hororu, superherojskim ostvarenjima, akciono-avanturističkim filmovima, animaciji i žanrovskom pripovedanju u filmu, televiziji i kućnoj zabavi, tako da se serije snimljene u Srbiji takmiče rame uz rame sa naslovima kao što su Stranger Things, Star Wars, Star Trek, ... 53. godišnja dodela nagrada Saturn održaće se u nedelju, 8. marta 2026. godine, u hotelu Univerzal Hilton u Los Anđelesu.

