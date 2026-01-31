Slušaj vest

Film "Rane" premijerno je prikazan 1998. godine, a mladi glumci Milan Marić i Dušan Pekić imali su tada tek 17, odnosno 18 godina. Uprkos nedostatku glumačkog iskustva, uspeli su da se istaknu na jednom od najstrožih kastinga u istoriji domaće kinematografije, na kojem se prijavilo nekoliko hiljada mladih.

Kako su izabrani glavne uloge

Režiser i scenarista Srđan Dragojević jednom je za medije otkrio kako su došli do dvojice glavnih glumaca.

"Do njih smo stigli vrlo teško. Mislim da je oko četiri ili pet hiljada klinaca prošlo kroz kasting i razne vidove selekcije, a ja sam video nekoliko stotina njih. Nakon toga smo pravili sve uže i uže izbore i pojavili su se autentični Pinki i Švaba i mislim da je priča dobila na autentičnosti upravo sa tom odlukom da ih igraju dvojica naturščika, Milan i Dušan", ispričao je Dragojević.

Priprema za ulogu

Milan Marić je opisao kako je prolazio kroz proces pripreme za ulogu Švabe:

"Radili smo dva meseca sa Mikom Aleksićem. Ceo scenario smo prošli. Bilo je nas osmoro u tom najužem krugu", rekao je Marić. Njegov filmski partner Dušan Pekić dodao je: "Onda smo prolazili kroz scenario, baš svaku scenu i radili sa njim onako kako je on zamišljao."

Tragična sudbina Dušana Pekića

Nažalost, samo dve godine nakon premijere filma, Dušan Pekić je preminuo dok je služio vojni rok 2000. godine. Dugo godina javnost nije imala zvanične informacije o uzroku smrti, što je stvaralo brojne spekulacije o predoziranju ili gušenju.

Tek pre nekoliko godina oglasila se njegova majka Milunka Tašić, otkrivši istinu iz obdukcijskog nalaza:

"U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz. Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova devojka, bila je puna života, kao i on", ispričala je Milunka Tašić.

