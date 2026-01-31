Slušaj vest

U novootvorenom umetničkom i kreativnom prostoru Ložionice je najavljeno predstavljanje dva komada savremene igre nastala u okviru projekta "Karavan igre". Predstava koju potpisuju poznati savremeni koreografi Maša Kolar i Barak Maršal biće prikazana 6. marta na sceni Ložionice. Komadi "Rooster" i " Alegro" bili su prilika da naši mladi igrači napreduju kroz proces postavljanja dve jednočinke, a publika će otkriti njihovu energiju u prethodnici 23. Beogradskog festivala igre.

U predstavi učestvuje 13 mladih igrača iz Srbije (16-19 godina starosti), koji su tokom 2025. godine odabrani u gradovima u kojima su održani brojni besplatni majstorski kursevi baleta i radionice savremene igre koji su vodili značajni pedagozi, igrači i koreografi iz celog sveta. Novinare su u Ložionici ugostile Aja Jung, direktorka Nacionalne fondacije za umetničku igru i BFI, i Ana Ilić, direktorka Ložionice i platforme "Srbija stvara".

Aja Jung Foto: Marko Mihajlović

“Rad sa ovakvim koreografima, privilegija je za svakog igrača, a naročito za veoma mlade umetnike koji su još u školi ili tek počinju svoju profesionalnu karijeru. Zahvalni smo Maši Kolar i Baraku Maršalu, kao i velikom broju pedagoga i igrača iz sveta, koji su tokom prethodne godine putovali sa Karavanom igre i radili sa talentima u Srbiji. Projekat “Karavan igre” značajno je promenio situaciju u oblasti umetničke igre u Srbiji tokom poslednjih devet godina, predstavljajući umetničku igru mladim generacijama u onim sredinama u kojima ona nije bila prisutna, otkrivajući mlade talente i kontinuirano nudeći podršku onima koji žele da se usavršavaju i napreduju” – istakla je Aja Jung, direktorka Nacionalne fondacije za umetničku igru i Beogradskog festivala igre.

Projekat “Karavan igre”, kontinuirano traje od 2017. godine. Proekat su pokrenuli Nacionalna fondacija za umetničku igru i Beogradski festival igre, uz podršku Fondacije Art Mentor iz Lucerna.