Slušaj vest

Sahrana legendarne pevačice Beti Đorđević biće održana u sredu, 4. februara, na groblju Orlovača u Beogradu.

Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostiće se od muzičke dive na opelu koje počinje u 13 časova.

1/6 Vidi galeriju Beti Đorđević Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Džez diva će biti u porodičnoj grobnici, zato što u Aleji zaslužnih građana nema mesta. U medijima se pisalo da će biti sahranjena u na Novom groblju, ali će Beti biti pored svog voljenog sina.

Aleja je proširivana tri puta, poslednji put 2011. godine. Jasno je da je Beogradu potrebna nova Aleja zaslužnih građana. Jedna od opcija je proširivanje Bežanijskog groblja. Ne zna se da li će se i kada to desiti, ali zna se da alternativa u slučaju popunjavanja preostalih nekoliko grobnih mesta trenutno ne postoji.

Beti Đorđević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Beti Đorđević, koja je svojim autentičnim glasom i bezvremenskim hitovima poput „Počnimo ljubav ispočetka“ i „Kraj moje tuge“ obeležila jugoslovensku i srpsku muzičku scenu, preminula je 20. januara u 82. godini. Njen odlazak ostavio je veliku prazninu u umetničkom svetu, ali i bogato muzičko nasleđe koje će nastaviti da živi.

Očekuje se da će poslednjem ispraćaju prisustvovati veliki broj kolega i saradnika sa kojima je tokom višedecenijske karijere delila binu i ljubav prema muzici.

Bonus video: Komemoracija Beti Đorđević