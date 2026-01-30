Slušaj vest

U Narodnom pozorištu u Nišu je održana konferencija za novinare kojom je najavljena premijera predstave „Opasne veze“ Kristofera Hemptona, po romanu Šoderloa de Lakloa, a u režiji Stevana Bodrože, koja će biti izvedena 31. januara.

Konferenciji su prisustvovali v. d. direktora Narodnog pozorišta Niš Ana Savić, reditelj Stevan Bodroža, kao i kompletni glumački ansambl predstave.

Promo Narodno pozorište Niš



Stevan Bodroža govorio je o uspešnoj saradnji sa kostimografkinjom Tatjanom Radišić, scenografkinjom Milicom Bajić Đurov, i ukupnoj estetici predstave, najpre je govorio reditelj, koji je istakao posebno uspešan prevod teksta Marije Stojanović, dramaturškinje, po kom je rađena predstava.



„Ono čemu nas uče Opasne veze, duboko moralistička priča, rezonira kroz sve epohe – manipulacija emocijama je neoprostiv greh, zločin koji se ne može iskupiti i hibris koji vodi u propast. Na sceni pred nama defiluju moćni, lepo obučeni, bogati i duboko nesrećni ljudi, čije je egzistencijalno, pogonsko gorivo sujeta. Na sceni ćemo 31. januara gledati kako su ovi likovi naučili teške lekcije o dubokoj devijantnosti svojih života punih laži i spletki...“ istakao je Stevan Bodroža, govoreći o razlozima zašto je roman sa kraja XVIII veka, uvek aktuelan.

Promo Narodno pozorište Niš



U predstavi glume: Katarina Mitić Pavlović, Maja Vukojević Cvetković, Nikolija Mičić k. g., Miloš Cvetković, Aleksandar Stevanović k. g., Ivana Nedović, Milica Filić k. g., Bratislava Milić i Danilo Milenković k. g. i Jana Savić.