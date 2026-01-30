Slušaj vest

Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena pošto je u polufinalnom meču, posle velike borbe u pet setova, bio bolji od Janika Sinera. Nakon meča sa Lorencom Muzetijem, svetska teniska legenda upitana je na druženju sa novinarima koja mu slavna fraza iz srpskih filmova tada pada na um i koje mu je delo naše kinematografije priraslo srcu.

Novak je misao ispucao kao iz topa:

- Je**vi vas kvima uređaji! - da, da, eto ti fraza! Pretežno to kažem u Americi! Šta želiš? Iz kojeg dela filma želiš?! Tu su "Munje", "Kengur", eto malo za starije "Ko to tamo peva?", kao klinci smo to gledali... Kruže stalno po internetu te legendarne izjave, to je stvarno... - odgovorio je Novak.

Nije mogao baš da se seti u momentu omiljenog citata, ali jeste svih filmova koji su uticali na njega.

- Ne znam sad u ovom trenutnu, setiću se. Od novijih filmova mi se svideo "Hajduk u Beogradu", oduševljen sam, gledao sam sa decom. Nadam se da će praviti više filmova, vraća te u neko vreme, bilo je kvalitetnije makar kada je škola u pitanju. Ima naša kinematografije stvarno hitova. "Mrtav hladan", "Lajane na zvezde"... To je ta generacija 90-ih. Tu je i "Undergound" od Kusturice. Jedna od omiljenih rečenica mi je "Gde je deda?". Neko je, zaboravio sam ko, pričao da nisu mogli da nađu dedu. Čim čujem to "gde je deda" odmah me asocira na film. "A, vi ste ga videli kako je izašao?! Odšetao sam?" i "Nije lepo smejati se tuđoj nesreći" i tako, to je to! I baš smo letost gledali žena i ja sa decom "Mrtav hladan" i videli smo da nije baš za njih, ima psovki, svaka druga je psovka, gledam da li da isključim ili ne (smeh). Stefanu je bilo smešno što se dva brata stalno udaraju i koškaju i to. Drugačije je bilo to kad smo bili mlađi, ali ima sjajnih filmova - kazao je Đoković, a onda nastavio sa još priče iz kulture i filma.

- "Montevideo bog video", pa i "Ivkova slava". Od glumaca volim Gagija Jovanovića, Đuru, ljude koji te nasmeju. Bikovića, naravno, on mi je drugar, svojevremeno smo organizovali projekciju u Americi. Tako smo se zbližili, ta dva dela sa tačke gledišta sportiste, lepo je to što je to stvoreno i dobilo ekranizaciju. Bilo bi baš lepo da i tenis dobije, ima dosta uspeha i individualnih i ekipnih sa Dejvis kupom. Ima puno priča, sport je 20 i nešto godina donosio radost ljudima. Što da se ne pretvori i u film. Srđan Timarov je car, ne znam kako njih dvojica uspevaju da promene konstime, kako uspevaju sve to da urade, sami se presvlače. Ja sam jednom bio zvanično u pozorištu, "Čikaške perverzije", da, da! Ušao sam sa dve žene, on (Gagi Jovanović prim. aut.) se skupio iza šanka, ludilo! - zaključio je Nole.

