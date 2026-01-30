Slušaj vest

Poznati regionalni komičar Goran Vinčić ovih dana ima pune ruke posla. Rastrzan između filmskih premijera i priprema za veliku turneju, Vinčić je u razgovoru za TV Ekran podelio utiske o svom glumačkom angažmanu u filmu "Svadba", ali i najavio veliki povratak na binu sa novim materijalom.

Foto: Ivan Buvinić



- Baš mi je žao što propuštam Beograd, ali bio sam na premijeri u Zagrebu i bilo je fantastično. Tamo su se već neki rekordi srušili. Mislim da napokon imamo pravu komediju, koja nas sve ismeva - ističe Vinčić.

Njegov ulazak u filmske vode desio se, kako kaže, sasvim slučajno, na preporuku Renea Bitorajca producentu Ivanu Kelavi. Iako je uloga manja, Vinčić to vidi kao dobar početak, u svom prepoznatljivom šaljivom stilu:



- U malim ulogama - tako je počeo i Bob Dilan, jel' tako? Tako da sam ja negde kao Bob Dilan - kaže kroz smeh i dodaje:

Kako je bilo na premijeri u Beogradu

- U filmu me ima deset sekundi i ja sam sa hrvatske strane, odnosno sa mladine strane. Iako sam u "Svadbi" možda kratko, preporučio bih ga svima, ne zbog sebe, već zato što je film zaista sjajan i ekipa je odradila vrhunski posao.

Impresivnu glumačku ekipu čine Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić i Goran Grgić.



Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču, u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću. Film "Svadba" nastao je u produkciji "Eklektise", u saradnji sa produkcijskom kućom "Viktorija film", a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Foto: Matej Grgić Zoe Šarlija



Nakon filmskog platna, Vinčić se vraća svojoj prvoj ljubavi - stendap komediji. Njegov novi šou nosi naziv "Komedija je ozbiljna stvar", a zvanična premijera zakazana je za simboličan datum. Turneja kreće 8. marta iz Banjaluke, nastupom u sportskoj dvorani Borik.

- To je poklon ženama za njihov dan. Moja poruka je: "Muževi, dovedite svoje žene da one shvate da vi niste toliko loši" - poručuje Vinčić.

