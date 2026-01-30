Slušaj vest

 Nakon izuzetno uspešne ekranizacije romana "Ringišpil", uveliko se snima nova domaća serija "Kazna za greh", prema istoimenoj trilogiji Jelene Bačić Alimpić.

Screenshot 2025-04-24 122940.jpg
Foto: Laguna

Serija će imati 12 epizoda, a spisateljica je posetila set kako bi upoznala i pozdravila ekipu. Režiju potpisuje Miloš Radunović, scenario Nataša Drakulić, a glavnu glumačku postavu čine Nikola Rakočević, Ana Mandić, Andrej Nježić i Andrijana Đorđević.

Andrej Nježić je završio glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Marije Milenković.

Andrej Njezic foto Ata images.JPG
Foto: Marija Mladjen/ATAImages

Prve korake napravio je u drugoj sezoni serije "Močvara", a tek 2023. pokazao je da od njega možemo da očekujemo velike uloge. Zaigrao je u predstavama "Tajni dnevnik Andrijana Mola", "Klimaks" i dve različite predstave "Majstor i Margarita". Na Filmski susretima u Nišu nagrađen je za najboljeg debitanta u film "Svilen konac". Zanimljivo da je prvi student iz Banjaluke koji je primljen na glumu u Beogradu.

Ne propustiteKulturaPosle nagrade u Moskvi konačno i u Beogradu: Predstava "Majstor i Margarita" okupila devetoro mladih i darovitih glumaca i ne smete je propustiti
Majstor i Margarita - Andrej Nježić, Danilo Milovanović, Ognjen Malušić, Petar Petrović, Radosav Janjić, Nevena Mihailović.jpg
KulturaGran-pri u Moskvi za naše studente: Najbolja predstava "Majstor i Margarita", a nagađen i Ognjen Malušić
FDU foto privatna arhiva.jpg
KulturaPET MLADIH GLUMACA KOJI SU OBELEŽILI 2023: Jedan nosi nadimak Šon Pen, drugog prozvali srpski Tom Kruz, a treći još ide u ŠKOLU
cubrilo-cupic-foto-contrast-studios.jpg
KulturaPUTOVANJE U OSAMDESETE I SVET TINEJDŽERA ADRIJANA MOLA: Nova režija Tatjane Mandić Rigonat, a glavne glumce našla je na KASTINGU
vla-4438.jpg