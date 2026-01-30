Serija će imati 12 epizoda, a spisateljica je posetila set kako bi upoznala i pozdravila ekipu. Režiju potpisuje Miloš Radunović, scenario Nataša Drakulić, a glavnu glumačku postavu čine Nikola Rakočević, Ana Mandić, Andrej Nježić i Andrijana Đorđević.

Prve korake napravio je u drugoj sezoni serije "Močvara", a tek 2023. pokazao je da od njega možemo da očekujemo velike uloge. Zaigrao je u predstavama "Tajni dnevnik Andrijana Mola", "Klimaks" i dve različite predstave "Majstor i Margarita". Na Filmski susretima u Nišu nagrađen je za najboljeg debitanta u film "Svilen konac". Zanimljivo da je prvi student iz Banjaluke koji je primljen na glumu u Beogradu.