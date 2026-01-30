Slušaj vest

Projekcijom filma „Otac majka sestra brat“ čuvenog američkog autora Džima Džarmuša, u petak, 30. januara, u Velikoj sali mts Dvorane, zvanično je počeo Beograd Film Festival (BFF).

Tokom osam festivalskih dana, publika će imati priliku da pogleda 43 filmska ostvarenja različitih žanrova, poetika i produkcionih formata, koja oslikavaju raznovrsnost savremene svetske kinematografije.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili Vladimir de Fontenej, reditelj filma „Ostrvo Sakvan“ i Goran Nikolić, filmski reditelj i kustos programa „Pogled iza ogledala“.

Goran Nikolić je na otvaranju festivala rekao:

“U svakoj selekciji ovog festivala ima dosta filmske magije ne samo u selekciji za koju sam bio zadužen. Ono što bih istakao jeste moja lična želja a to je da svako od vas koji dođe na ovaj festival nađe makar jedan film za sebe koji će mu biti neka vrsta putokaza u ovim jako mračnim vremenima u kojima živimo trenutno, ne samo mi u ovoj zemlji nego u celom svetu. Uživajte u magiji dok je još ima”.

Reditelj Vladimir de Fontenej svečano je otvorio festival rečima:

„Veoma sam ponosan što sam ovde i što se nalazimo u kulturnom trenutku u kojem je izuzetno važno imati festivale koji pozivaju publiku nazad u bioskope.“

Tokom festivala, Beograd će ugostiti međunarodne filmske autore i glumce, među kojima su Tjeri Klifa, reditelja filma „Najbogatija žena na svetu“ i glumac Matje Demi, zatim Vladimir de Fontenej, Stefan Demustije, reditelj filma „Velika kapija“, kao i ekipa slovenačkog filma „Belo se pere na devedeset“ reditelja Marka Naberšnika.

Program festivala podeljen je u nekoliko selekcija: Novi talasi, Velike vizije, Zima u bioskopu i Pogled iza ogledala. Selekcija „Novi talasi“ okuplja autore i autorke nove generacije svetskog filma, koji hrabro otvaraju intimne, društvene i identitetske teme i grade prepoznatljive autorske poetike budućnosti. Selekcija „Velike vizije“ donosi najnovija ostvarenja velikih savremenih autora, čija dela nastavljaju da pomeraju granice filmskog jezika i nude slojevite poglede na savremeni svet. Program „Zima u bioskopu“ posvećen je publici i ponovnom oživljavanju bioskopa kao mesta susreta i zajedničkog filmskog doživljaja, kroz razgovore sa autorima i projekcije nagrađivanih filmova.

Ovogodišnji program dodatno potvrđuje međunarodni značaj festivala snažnim prisustvom filmova nominovanih za francuske César nagrade, sa ukupno više od 40 nominacija. Posebno se izdvajaju filmovi „Nouvelle vague“, sa ukupno 10 nominacija, „Slučaj 137“ i „Velika kapija“ sa 8 nominacija. U konkurenciji za ovu nagradu su i filmovi „Najbogatija žena na svetu“ sa 6 nominacija, „Mlađa sestra“ sa 7 nominacija, kao i „Stranac“ sa 4 nominacije, što dodatno potvrđuje umetnički i produkcioni kvalitet programa Beograd Film Festivala.

Celokupan program Beograd Film Festivala dostupan je na sajtu: https://belgradefilmfestival.rs/ Ulaznice za projekcije dostupne su na blagajnama bioskopa, kao i online putem sajta: https://www.mtsdvorana.rs/filmovi/bff

