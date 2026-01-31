Slušaj vest

Beograd Film Festival publici donosi posebno filmsko iznenađenje - film „Kristoferi“ (The Christophers), novo ostvarenje oskarovca Stivena Soderberga, koje će biti prikazano u sredu, 4. februara u 17 časova, u Velikoj sali (Sala 1) Mts dvorane.

Radnja filma prati Džulijana Sklara (Ian Mekelen), nekadašnju zvezdu londonske pop-art scene šezdesetih i sedamdesetih godina, koji već decenijama ne slika i živi bez novca. Njegovo dvoje otuđene dece (Džejms Korden i Džesika Ganing), vođeni željom za nasledstvom, angažuju Lori - restauratorku umetničkih dela i bivšu falsifikatorku (Majkela Kol) - da se predstavi kao potencijalna asistentkinja. Njihov plan je da Lori dođe do osam nedovršenih platana koje je Sklar sakrio u skladištu, dovrši ih, a zatim vrati na mesto gde bi, nakon njegove smrti, bila „otkrivena“.

Foto: Michaela Coel and Ian McKellen_Courtesy of NEON

Ovaj izuzetno emotivan i snažan film već je osvojio kritiku širom sveta - na platformi Rotten Tomatoes ostvario je 97% pozitivnih recenzija, što znači da je gotovo jednoglasno preporučen od strane filmskih kritičara, dok The Guardian ističe da je „Mekelen beskrajno zabavan“, In Session Film film opisuje kao „filmsku izvrsnost“, a Daily Beast kao „užitak od početka do kraja“.