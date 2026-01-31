Komedija "Oda radosti ili Dobročinitelj" je nastavak "Noćne straže" , zapravo prethodnica, koja pokazuje kako su se neki od likova iz tog komada - grof Andrenji i njegova tetka - našli u situaciji da ostanu bez para. Komad se tematski oslanja na "Noćnu stražu", dajući satiričan prikaz društva koje se okrenulo od pravih vrednosti i izgubilo u površnosti, lažima i manipulacijama. "Oda radosti" ima želju da kroz neku vrstu katarzičnog smeha predstavi svet i ljude kojima su se jurnjava za novcem i zadovoljenje ega uspostavile kao osnovne vrednosti i osnovni ciljevi njihovih života.



- Osam godina sam hteo da se vratim svetu "Noćne straže" i tom okruženju ljudi koji na najelegantniji način rade najniže moguće stvari. Tako je nastala "Oda radosti", koja se zapravo hronološki dešava pre "Noćne straže", i pokazuje kako se porodica Andrenji našla u poziciji u kojoj se nalazi na početku tog komada. Mislim da su mi ambicije iste kao što su bile pre osam godina. Želim pre svega da nasmejem i zabavim ljude, ali takođe se nadam da mogu da iskoristim taj fantastičan prostor koji komedija donosi da se pruži kritika ljudskih slabosti i mana. Ta kritika je, naravno, u svojoj osnovi dobronamerna, ali ipak ne sme izgubiti izvesnu britkost i gorčinu o stanju sveta i o ljudima koji obitavaju u njemu. A svet i ljudi u njemu mi se čine kao jedna univerzalna konstanta - kaže pisac Fedor Šili.