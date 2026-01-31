Slušaj vest

Poznati albanski glumac Fitim Makaši, otac umetnika Redona Makašija, preminuo je danas u 82. godini.

Fitim Makaši rođen je 10. aprila 1944. godine u Đirokastri, studije glume završio je na Visokom institutu umetnosti u Tirani, a dugi niz godina bio je angažovan u Narodnom pozorištu, gde je tumačio na desetine uloga u dramama i komedijama.

U kinematografiji je ostavio trag u brojnim albanskim filmovima od šezdesetih godina do početka devedesetih.

Prve filmske uloge ostvario je 1967. godine, epizodnom ulogom mornara u filmu "Tihi duel", a potom je nastavio sa filmovima kao što su: "Zaseda" (1968), "Gerilska jedinica" (1969), "Savest" (1972), "Sokaci koji su tražili sunce" (1975), "Na početku leta" (1975), "Ilegalci" (1976), "Iz tame" (1978), "Intendant" (1980), "Tragovi u plavetnilu" (1981), "Tri čoveka sa gunama" (1985), "Piratova pećina" (1991) i "Smrt konja" (1992).