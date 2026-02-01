Slušaj vest

Srpska premijera filma„Belo se pere na devedeset“, najnovijeg ostvarenja slovenačkog reditelja Marka Naberšnika, održana je u subotu, 31. januara, u Velikoj sali mts Dvorane, u okviru programa Beograd Film Festivala, pred ispunjenom salom i vidno dirnutom publikom.

Reprizna projekcija filma, nakon koje će uslediti razgovor sa ekipom, biće održana u nedelju, 1. februara, u 14 časova, u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Foto: Tanja Drobnjak

Film „Belo se pere na devedeset“ donosi dirljivu i inspirativnu priču zasnovanu na istinitim događajima i bestseler romanu o životu Bronje Žakelj, prateći je kroz različite životne faze. Kao dete, Bronja uživa u istraživanju sveta sa mlađim bratom Rokom i utehu pronalazi u baki Dadi. Njeno bezbrižno detinjstvo prekida smrt majke, koja je preminula od raka. U kasnim tinejdžerskim godinama suočava se sa istom teškom bolešću kada joj je dijagnostikovan Hočkinov limfom. Film prikazuje Bronjin put odrastanja tokom osamdesetih i devedesetih godina, kao i njenu ličnu transformaciju, nudeći gledaocima nadu i inspiraciju.

Foto: Tanja Drobnjak

Obraćajući se publici uoči projekcije, reditelj Marko Naberšnik istakao je: „U ovaj film uloženo je sedam godina rada. Reč je o istinitoj priči i ne bih vam više otkrivao - neka film govori sam za sebe. Drago mi je što je večeras u Beogradu sa nama i veliki deo filmske ekipe.“

Producent filma Aleš Pavlin naglasio je emotivni značaj večeri: „Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde. Ovo je za mene veoma emotivan trenutak. Iako sam mnogo radio na projektima u Srbiji, nikada do sada nismo imali slovenački film u ovako punoj sali. Želim vam ugodno veče uz ovu našu divnu priču. Posebno nam je važno i srpsko učešće u filmu, sa jednom maestralnom ženskom ulogom.“

Foto: Tanja Drobnjak

Uoči premijere, glumica Anica Dobra, koja u filmu ima zapaženu ulogu izjavila je: “Filmska adaptacija romana Belo se pere na devedeset Bronje Žakelj, ulazi u prostor porodičnih mitologija, potisnutih trauma i onih malih, svakodnevnih duhovitih apsurdnosti koje čine život na prostoru bivše Jugoslavije. Reč je o delu koje ne pokušava da izgradi spektakl, nego mikrokosmos jedne porodice čiji su članovi istovremeno i žrtve vremena i remetioci sopstvene sreće. To je film o životu koji se istovremeno preživljava i promašuje, to je film o podnevima koje niko nije planirao, o tišini koja je preglasna, o tome kako se porodice u našim krajevima vole nespretno, često pogrešno, ali duboko. Univerzalnost ove priče leži u tome što svaka kultura ima svoju Bronju, porodicu gde se ljudi oslanjaju jedni na druge iako ne znaju kako da to priznaju. Film nudi istinu koja je pomalo neugodno iskrena: ne pere se sve na devedeset. Neke mrlje se nose zauvek, ali se baš na njima vidi linija koja nas povezuje".

Foto: Tanja Drobnjak

Bronja Žakelj, po čijem romanu je film nastao o srpskoj premijeri je rekla: “Radujem se što film Belo se pere na devedeset stiže pred festivalsku publiku u Srbiji upravo u Beogradu. To je mala, ali značajna koincidencija za film koji ogoljava stvarnost, bez šminke i ulepšavanja, a koji ipak u sebi nosi svetlost, nadu - i belinu”.

Pored Anice Dobre, u filmu igra i impresivna glumačka ekipa koju čine: Lea Cok, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh, Blaž Dolenc.

Foto: Tanja Drobnjak

Film je nastao u koprodukciji Slovenije, Italije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije. Producenti filma su Aleš Pavlin i Andrej Štritof, a koproducentkinja iz Srbije je Nikolina Vučetić. Ostali koproducenti su Tomi Salkovski, Kristijan Burovski, Giorgio Milocco, Michele Codarin, Barnaba Lupo, Ankica Jurić Tilić, Adrijana Prugovečki i Miljan Vučelić.

Foto: Tanja Drobnjak

Film „Belo se pere na devedeset“ regionalni je filmski hit koji je u Sloveniji oborio sve dosadašnje bioskopske rekorde, a širom regiona nastavlja da privlači izuzetno veliko interesovanje publike. Glavni sufinansijer filma je Filmski centar Slovenije. Svetska premijera filma održana je na Sarajevo Film Festivalu (treća nagrada publike), dok su na Filmskom festivalu Herceg Novi nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu ravnopravno podelile Anica Dobra i Lea Cok.

Beograd Film Festival (30. januar - 6. februar) donosi selekciju najznačajnijih filmskih ostvarenja godine, spajajući debitante i afirmisane autore, arthaus poetiku i žanrovski film. Tokom osam dana festival postaje mesto susreta savremene kinematografije, promovišući bioskopsku kulturu i ljubav prema filmu.

