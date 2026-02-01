Slušaj vest

Niko u srpskoj književnosti nije na ovakav način pisao o hladnoći, snegu i ledu kao što je to Viktor Lazić u "Grenlandu", zaleđenom srcu planete, zemlji suprotnosti, velikoj kao 23 Srbije. Knjiga je posvećena aktuelnoj geopolitičkoj situaciji i važnim, večnim temama - neviđenoj lepoti ledenih gromada kraj srditog uzburkanog mora, a nadasve kulturi i duševnosti srčanih Inuita, "istinskih ljudi".

Foto: Viktor Lazić

O tome kako je delo nastalo, autor nam otkriva:

- Proveo sam mesec dana među ledenim glečerima, ispijao piva, ali i šolje sveže fokine krvi sa Inuitima (Eskimima), i danima plovio do udaljenih naselja. Knjiga je nastajala na tom putovanju, stranica po stranica, da bi konačan oblik dobila kasnije, u Beogradu, kad sam odlučio da celokupan materijal obradim i pružim javnosti zaokruženo i celovito, onako kako sam doživeo jedno od najnepristupačnijih, ali i najlepših i najneobičnijih mesta na planeti.

Poslednjih meseci najveće ostrvo na svetu dobija na posebnom značaju, naročito u pogledu geopolitike, o čemu je i autor pre nekoliko godina s potpunim pravom ukazivao:

Korice knjige Foto: Promo

- Grenland je za mene uvek bio aktuelan, pre svega zbog lepote ledenih bregova, upornih i hrabrih ljudi koji žive u nemilosrdnim okolnostima i prirodnih čudesa. Dok sam boravio na Grenlandu, postalo mi je jasno koliki je njegov geostrateški značaj i bio sam prvi na našim prostorima koji je na to ukazivao. Tada su svi mislili da preuveličavam, ali se ispostavilo da i Tramp deli moje mišljenje.

Viktor Lazić se geostrateškim pitanjima bavi sporadično, dok mu je na prvom mestu isticanje zahvalnosti Inuitima i Grenlandu.

- To je zemlja koja me je zadužila beskrajnom lepotom i poukama o životu tamo gde je život izuzetno težak. Nadam se da će čitaoci prepoznati moje motive, da će uživati sa mnom među belim medvedima i fokama i da će, kad zatvore korice, Grenland zauvek ostati deo i njihove duše - kazao je autor.

Lazić se trudi da Grenland, najveće ostrvo na svetu, razume, a ne samo da ga obiđe. On zaista vidi, a ne samo gleda. On shvata, a ne samo beleži. Odlično napisano, savršeno stilizovano štivo koje se čita poput najboljeg romana, iako je putopis. Viktor i na Grenlandu traga zapravo za sobom.

"Grenland" možete pronaći u svim knjižarama, a novu knjigu putopisa je objavila "Laguna".