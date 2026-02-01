Slušaj vest

Predstava "Samci", po tekstu Gordana Mihića, koja spaja i prepliće dva njegova dramska dela - "Gospodina Foku" i "Sirote male hrčke" - nedavno je premijerno izvedena u zagrebačkom pozorištu Gavela i u Gradskom pozorištu Bjelovar u režiji Nine Kleflin i Bogdana Diklića.

Foto: Zorana Jevtić



- U "Hrčkima" dva službenika iz dosade i egzistencijalne lenjosti igraju naoko bezazlenu igru, koja prerasta u svađu i sukob s dalekosežnim političkim posledicama, u "opštu pomutnju koja dovodi do smene vlasti", dok je "Foka" najpoznatija kao deo Mihićeve televizijske antologije kratkih romantičnih komedija, koje je pod nazivom "Samci" režirao Aleksandar Đorđević. Ovaj bjelovarsko-zagrebački pozorišni spoj okuplja i intrigantnu glumačku ekipu iz obe pozorišne kuće. Začudne junake Gordana Mihića na sceni predvodi upravo Bogdan Diklić, koji pored režije tumači i lik Krečkovića. U ekipi su i Bojan Navojec, Domagoj Janković, Andrej Dojkić, Ranko Zidarić, Natalija Đorđević, Jelena Miholjević - navode iz pozorišta Gavela.

Foto: Sven Mrkonjić

Ivana Mihić podelila je za Kurir svoje utiske.

- Nakon velikog uspeha pozorišne predstave mjuzikla "Balkan ekspres" u Pozorištu na Terazijama, rađenog po istoimenom dramskom tekstu koji je Gordan Mihić napisao namenski za pozorišno izvođenje, ovih dana je izvedena premijera još jednog njegovog komada. Naime, prošlog leta javio nam se kolega Bogdan Diklić s velikom željom da kao reditelj i glumac postavi ova dva komada inkorporirana u jedinstven komad po imenu "Samci". Inače, Gordan je svojevremeno radio celu TV seriju pod nazivom "Samci", koja je bila izuzetno gledana i voljena. S Dikom smo se brzo dogovorile jer je on veliki poznavalac i poštovalac Gordanovih tekstova. Zatim su se u projekat uključili ostali vrsni saradnici i sve to pod okriljem jednog od najznačajnijih pozorišta u Hrvatskoj - Kazališta Gavela - i Gradskog dramskog kazališta u Bjelovaru, rodnom Diklićevom gradu. Nismo bile na premijeri u Gaveli i Bjelovaru zbog ranije zakazanih obaveza, ali smo presrećne što je premijera u Zagrebu ispraćena ovacijama publike. Raduje me što se ovim činom dokazuje tvrdnja naslova jednog davno nagrađenog maturskog zadatka moje majke Vere Čukić: "Umetnost otvara i prelazi sve granice" - kaže Ivana.

Foto: Privatna Arhiva



Gordan Mihić bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je predavao filmski scenario. Rođen je u Mostaru, ali se nije sećao svog zavičaja, jer je samo dve godine posle njegovog rođenja počeo rat, tako da je detinjstvo kao izbeglica proveo u Sokobanji. Uz brata je tokom dečačkih dana pročitao skoro sva velika dela klasične i savremene literature. Opčinjavali su ga Čehov, Gogolj, Dostojevski, Tolstoj, Tomas Man, Šekspir, Andrić, Crnjanski, Volfgang Borhert, Štajnbek... Ali duboko, do dna duše, na prelazu iz dečaštva u mladost posebno ga je doticala knjiga Tomasa Vulfa "Pogledaj dom svoj, anđele".

- Gordan Mihić autor je scenarija za neke od najomiljenijih jugoslovenskih serija, poput "Kamiondžija" ili "Povratka otpisanih", te niza nezaobilaznih filmskih scenarija, kao što su "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Pas koji je voleo vozove", "Kad budem mrtav i beo" ili "Dom za vešanje" i "Crna mačka, beli mačor", a najveći uspeh verovatno je postigao ratnom komedijom "Balkan ekspres". "Foka" i "Hrčki" kod nas nisu igrani na pozornicama, a reč je o izuzetno zanimljivim, glumstvenim komadima, gde se teatar apsurda susreće s prepoznatljivim duhom srpske komediografije - navode u pozorištu Gavela razloge što su ovoga januara svoj repertoar osvežili Mihićevim rukopisom.

Foto: Milan Đurđević



Za komentar smo pozvali i Bogdana Diklića pred izvođenje u rodnom gradu

- Voleo bih da ovaj komad vidi i publika u Beogradu - poručio je Diklić, a njegova podrška u Zagrebu bio je košarkaški trener Željko Obradović.

Foto: Starsport

Gordan Mihić preminuo je 2019. godine, a dva filmska scenarija na kojima je radio poslednjih godina ostala su nesnimljena.

