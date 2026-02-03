Slušaj vest

Davne 1999. godine objavljen je film Stenlija Kjubrika"Širom zatvorenih očiju" (Eyes Wide Shut). Poslednje delo filmskog velikana, koji je preminuo samo šest dana nakon što je prvu verziju filma prikazao čelnicima Warner Bros-a i glavnim zvezdama,Tomu KruzuiNikol Kidman, vrtelo se oko tajnog društva moćnika u Njujorku koji učestvuju u seksualnim ritualima s prostitutkama.

Kada dr Bil Harford, kog glumi Tom Kruz, slučajno zaluta u poslove tajnog društva, počinju da se događaju uznemirujuće stvari. Pijanista nestaje, seksualna radnica umire od "zgodno tempiranog" predoziranja, a jeziva maska pojavljuje se na jastuku pored Bilove usnule supruge Elis, koju glumi Nikol Kidman.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Širom zatvorenih očiju"

1/11 Vidi galeriju Film "Širom zatvorenih očiju" Stenlija Kjubrika Foto: Warner - Hobby Films - Pole Star / Christophel Collection / Profimedia

Ovaj film ponovo je postao aktuelan ovih dana, otkako je američko Ministarstvo pravde objavilo nova dokumenta u vezi slučaja Džefri Epstajn, koja su potresla javnost. Fajlovi su otkrili da su brojne javne ličnosti iz sveta politike, šou biznisa, sporta, pa čak i pripadnici evropskih kraljevskih dinastija, navodno bili u kontaktu sa Epstajnom i posećivali njegovo ostrvo na kom su, između ostalog, seksualno zlostavljana deca, koja su često završavala mrtva i masakrirana.

Ko-scenarista filma "Pulp Fiction" Rodžer Avari otkrio je da je da je originalni scenario za "Širom zatvorenih očiju" bio o otkrivanju elitne pedofilske mreže. Nakon što je studio pogledao skraćenu verziju filma, tražili su od Kjubrika da ukloni reference na pedofiliju. Kjubrik se protivio, ali je umro pre premijere, pa toga u filmu nije bilo.

Prema rečima Rodžera Avarija, koji poseduje originalni scenario, film je bio fokusiran na elitnu pedofilsku mrežu, a poslednja scena u filmu je trebalo da prikaže Tom Kruza i Nikol Kidman kako njihovi likovi prodaju svoje dete toj mreži.

Dana 7. marta 1999. godine, šest dana nakon što je svojoj porodici i glavnim glumcima filma prikazao završnu verziju filma, Stenli Kjubrik je iznenada preminuo od srčanog udara u snu, u 70. godini života.

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da film "Širom zatvorenih očiju" nije fikcija i da je Kjubrik njime želeo svetu da predstavi saznanja koja je imao o seksualnom zlostavljanju i ubistvima dece u visokim krugovima svetske elite, pa da je zbog toga navodno ubijen.

Stenli Kjubrik Foto: KUBRICK ESTATE Profimedia

Komentari su se nizali na društvenoj mreži X, na kojoj korisnici masovno postavljaju isečke iz filma:

"Kjubrik je imao razlog", "Šta si to video, dragi Kjubriče, da snimiš film sa ovakvim scenama i potom završiš mrtav?

Mnogi znaci ukazuju na to da je bio zasnovan na privatnoj zabavi održanoj u zamku porodice Rotšild", "U filmu 'Širom zatvorenih očiju', Stenli Kjubrik prikazao je neke od žrtvenih rituala koje izvodi elita, a koji se poklapaju sa onim što je otkriveno u Epstajnovim fajlovima. Kjubrik je preminuo u svom domu nekoliko dana nakon završetka snimanja tog filma", "Ne zaboravite da odvojite trenutak tišine za Stenlija Kjubrika, koji je još 1998. godine pokušao da nam sve ovo kaže", samo su neki od komentara.

Mnogi su film doveli u vezu sa fotografijama sa zabava misteriotzne multimilijarderske porodice Rotšild, koje su u najmanju ruku bizarne, sa lutkama beba bez ekstremiteta i satanističkim simbolima.

"Žrtvene i satanističke kultne proslave pedofilske elite imaju dugu istoriju. Godine 1972. procurile su fotografije privatnih zabava koje su Rotšildi organizovali u svojoj palati Château de Ferrières u Parizu. Sve je to kult Bafometa. Stenli Kjubrik je to znao", glasi jedan od komentara.

"Istina je da su ubili Kjubrika zbog snimanja ovog filma, a zatim ga drastično izmenili pre njegovog objavljivanja. Tom i Nikol su morali da se „povuku iz javnosti“ nakon što su, pošto su videli bioskopsku verziju, rekli: „To nije film koji smo snimili sa Stenlijem.“ I samo pomislite: čak i ono što su odlučili da dopuste u bioskopsku verziju bilo je vodovljno uznemirujuće da i dalje uznemirava ljude", napisao je jedan od korisnika na mreži X.

"Epstajn je razotkrio moralnu trulež u kojoj je status važniji od nevinosti, a istina postaje predmet pregovora ako ugrožava elitu. To je ono zbog čega bi trebalo da ostajemo budni noću.

Epstajnova dokumenta su šokantna zbog onoga što potvrđuju. Čovek koji je trgovao decom nije se krio u senci. Kretao se opušteno među moćnima, bio zaštićen državama, novcem, advokatskim kancelarijama, ćutanjem i uglađenim društvom. To je pravi skandal.

Ovo nije priča samo o seksualnim zločinima. Ovo je priča o kulturi koja zlo smatra podnošljivim kada nosi odelo, leti privatnim avionom i poznaje prave ljude. Živimo u dobu u kojem se žrtve razotkrivaju, dosijei se rediguju, a odgovornost tiho umire od „nedostatka dokaza“, zaključak je korisnika društvene mreže X o kojem bi svi trebalo da razmislimo.

Bonus video: Ko je sve na spisku Džefrija Epstajna