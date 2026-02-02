Slušaj vest

Legendarna glumica Vesna Trivalić vratila se pred publiku u komediji "Svadba", koju je nakon desetak dana prikazivanja u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni uspeo da proda neverovatnih 378.007 ulaznica. Nakon svečane premijere u Novom Sadu, razgovarali smo s možda našom najboljom komičarkom o atmosferi na snimanju, saradnji s kolegama i emocijama koje je ovaj projekat probudio u njoj.

Da li je atmosfera na snimanju takođe bila svadbarska?

- Da, od prve čitajuće probe (smeh). Putovali smo iz Beograda za Zagreb i imali probu, a pre toga su se neki od nas, koji se nisu znali, upoznali. Održali smo govore, Bjela je govorio s naše strane. Postoji i snimak te prve probe, gde je bilo previše smeha. Meni je bilo neprijatno jer sam želela da ostavim utisak ozbiljnije žene, ali to se nastavilo i raslo tokom snimanja...

U filmu su žene smirivale situaciju, a muškarci pravili haos. Da li je tako i u životu?

- Čini mi se da je to malo drugačije u privatnom životu, da uglavnom žene naprave scenu i da im nešto smeta. Ja nisam taj tip, ali u filmu je to stvar "geografije karaktera" - šta se s čim ne slaže i sudara. To je stvar porodice, mentaliteta i odnosa. Uvek imate neki sukob jer nema filma bez prepreke, pa smo to rešavali u žanru koji nam je zadao reditelj Igor Šeregi.

Šta je presudilo da prihvatite ulogu?

- Uvek presudi scenario, to je prvi korak. Iako uz radost uvek imam i strah da li ću moći i umeti, kao i da li će se uloga otvoriti, ovde mi je sve bilo jasno. Nekad dobijete scenario i sve razumete, ali se ne otključa. Međutim, ovde je sve bilo otključano.

Koje misli biste voleli da prenesete omladini i publici ovim filmom?

- Oni će dobiti sve što treba da dobiju jer izlaze nasmejani. Imam utisak kao da su odrasli ljudi izašli s nekom dečjom radošću u sebi, jer su se svima oči i usne smejale, a to je nešto što nam očigledno treba i što nas hrani. Mislim da će nas ovaj humor učiniti boljim, naštelovaće nam dušu i vratiti nas na lep put.

Kakav je osećaj nakon premijere?

- Premijera je trenutak kad se film predaje publici; on više nije naš, on je vaš, a nama ostaje kao uspomena koja služi da pomogne kad u životu zaškripi. Dugo radim i imala sam divne premijere, ali ovako nešto nisam doživela poslednjih dvadeset godina. Atmosfera iz publike je učinila da se osetim kao da su mi skinuli trideset godina s lične karte - tako sam se lako i lepo osetila.

