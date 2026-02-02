Slušaj vest

Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović", ustanovilo je novu književnu nagradu, koja nosi ime slavnog reditelja i pisca Živojina Pavlovića, a koja će biti dodeljena za najbolji društveno angažovani roman. Prva dodela zakazana je za 2026. godinu, a pobednik će biti poznat do marta.

Žiri nagrade, koji u 2025. čine predsednik Miloš Latinović i članovi Milena Pavlović, Mladen Vesković, Vlasta Mladenović i Vanja Čolić, odabrao je devet romana autora koji ulaze u širi izbor:

Devet romana u izboru za nagradu Živojin Pavlović Foto: Printscreen/Facebook/Pozorište Zoran Radmilović

Enes Halilović ("Bekos"), Igor Marojević ("Etno"), Nina Savčić ("Istina o Mariji"), Aleksandar Jugović ("Gistav Rusi"), Milisav Savić ("Praskozorje, Gospode"), Darko Tuševljaković ("Karota"), Vida Crnčević Basara ("Humano preseljenje"), Vladimir Vučković ("Kraljevski paviljon") i Vladimir Vujović ("Razgovori s Vješticom").

Odluka o konačnom pobedniku biće doneta početkom marta, a nagrada će obuhvatiti delo koje, prema žiriju, najbolje oslikava svestranost i društvenu relevantnost savremenog romana. Pozorište u Zaječaru, koje je danas nosilac ovog kulturnog projekta, osnovano je 1946. godine kao Oblasno narodno pozorište. Prva predstava "Žita cvetaju" Jurija Mokreva izvedena je 2. februara 1947. u zgradi nekadašnjeg Esnafskog doma.

