Proleće u Beogradu ove godine donosi poseban spektakl: Cirque du Soleil stiže u glavni grad sa predstavom „OVO“, koja će se igrati od 7. do 10. maja u Beogradskoj areni, a publiku već sada očekuje posebna promotivna akcija povodom Dana zaljubljenih.

U okviru kampanje „Sezona ljubavi uz OVO“, koja traje od 2. do 15. februara, 20 odsto popusta važi za ulaznice za tribine kategorije Tribine 4 i 5, za izvođenja zakazana 7. i 8. maja u 20 časova . Akcija je vremenski ograničena i namenjena svima koji žele da na vreme obezbede ulaznice za jedno od najiščekivanijih kulturno-zabavnih dešavanja ovog proleća. „OVO“ vodi publiku u živopisni svet insekata, gde se energija, pokret i emocija stapaju u spektakularno scensko iskustvo. Na sceni nastupa 53 umetnika iz 25 zemalja , izvodeći akrobacije koje pomeraju granice fizičkih mogućnosti i brišu razliku između cirkusa, plesa i pozorišta. Upravo zbog te kombinacije, predstava je idealna i za romantičan izlazak, ali i za porodični doživljaj koji će svi pamtiti.

7. maj - 20:00

8. maj - 20:00

9. maj - 16:00 i 20:00

10. maj - 13:00 i 17:00

Ulaznice su dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO, sajta eFinity, eFinity aplikaciji i na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima, uključujući blagajne Beogradske Arene, Doma omladine i Sava Centra. Rezervacija i plaćanje putem eFinity aplikacije i Moj Kiosk prodajnih mesta su takođe dostupni.

Od svoje premijere 2009. godine, predstava „OVO“ je obišla više od 40 zemalja i osvojila preko 7 miliona gledalaca, potvrđujući status Cirque du Soleil kao globalnog lidera u izvođačkoj umetnosti uživo. Kompanija, osnovana 1984. u Kanadi, inspirisala je više od 400 miliona ljudi na šest kontinenata i danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 zemalja, stalno pomerajući granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i magiju.

Beogradsko gostovanje pruža priliku da se uživo doživi globalno prepoznatljiv scenski spektakl koji spaja vrhunsku akrobatiku, muziku i vizuelnu magiju, ali samo tokom nekoliko majskih dana.