Poznati glumac Slavko Labović uvek je otvoreno govorio o svom poreklu, identitetu i jeziku, ističući da je ponosan na svoje srpske korene, bez obzira na to što je život i karijeru izgradio daleko od rodne Crne Gore.

Slavko, koji je kao dete iz rodnog Kolašina otišao u Dansku, gde je ostvario uspešnu međunarodnu karijeru, nikada nije krio svoje poreklo. Iako živi i radi u inostranstvu, ističe da je ostao veran identitetu i vrednostima sa kojima je odrastao.

Labović za sebe kaže da je Srbin, naglašavajući za "Glas javnosti" 2022. godine da je to, kako ističe, autentično i neupitno.

- Ja sam Srbin iz Crne Gore. To je autentično. Zašto neko pokušava da to izvitoperi, da napravi anti Srbiju od Crne Gore. To je strašan, neoprostivi zločin, kao što se radi sa Ukrajinom. Isti šabloni, ista metodika i isti akteri. Ja sam protiv svega toga - poručio je glumac.

Slavko Labović Foto: Facebook/Slavko Labović

On naglašava da mu je srpski jezik maternji i da je ponosan što je sačuvao tradiciju, kulturu i vrednosti srpskog naroda. Prema njegovim rečima, u Crnoj Gori se sprovodi sistemska i nasilna promena identiteta i istorije, sa čime se on ne slaže.

Tokom velikih protesta srpskog naroda u Crnoj Gori 2019. i 2020. godine u vidu litija, Labović je poručio:

"Kao i svi vi, nemoćno i sa neizmerljivim bolom i tugom sam posmatrao propast i uništavanje mog naroda, državotvornog i autohtonog, srpskog naroda! Godinama se dešava gruba diskriminacija. Narodu su oduzeta osnovna ljudska prava i svako dostojanstvo. Nad ugroženim i napaćenim srpskim narodom se vrši duhovni i kulturološki genocid! Kivno, sistematski i krvoločno se satire naš narod i zatiru se njegovi koreni, tragovi, a time i budućnost!"

Prema njegovim rečima, veleizdajnički režim neumorno i ostrašćeno je sprovodio nasilnu i izopačenu promenu našeg identiteta i naše slavne istorije čija je parola je sledeća: "Pljuni svoga oca i đeda u lice, i budi sve suprotno onog, što su oni bili!"

Vrhunac ovog samoubilačkog i krajnje nemoralnog projekta se desio kada je režim krenuo u cinični i neumoljivi pohod na našu svetu, Srpsku pravoslavnu crkvu, kaže glumac.

Slavko Labović domaćoj publici poznat je po ulogama u kultnim danskim filmovima "Pušer" i "U Kini jedu pse", dok je u Srbiji i regionu igrao u popularnim ostvarenjima poput "Besa", "Ubice mog oca" i filma "Oluja". Često je tumačio likove opasnih momaka, što mnogi povezuju sa njegovom snažnom pojavom, harizmom i stavom.

