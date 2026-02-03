Slušaj vest

Ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković prilikom posete Nišu, istakao je realnu mogućnost da Narodni muzej u Nišu postane Muzej Južne Srbije, čime bi ova ustanova kulture od lokalnog značaja postala ustanova kulture od nacionalnog značaja.

Promena statusa ukoliko se desi, a svi su izgledi da hoće, nije vezana samo za formalno preimenovanje, već ima velike i direktne posledice u praksi.

Foto: ATAIMAGES

Konkretno, ako dobije status „nacionalne institucije", Narodni muzej u Nišu biće ustavno-pravno definisan kao „ustanova kulture od najvećeg i vitalnog značaja za Republiku Srbiju". Time bi muzej po pitanju budžetiranja, kadriranja i kreiranja programa, iz okrilja grada prešao u nadležnost Ministarstva kulture, odnosno države Srbije.

- Pre nekoliko dana u Beogradu imali smo okrugli sto po pitanju budućnosti srpske kulture. Prof. dr Dejan Antić, državni sekretar Ministarstva kulture, pripremio je referat na temu Narodnog muzeja u Nišu kao Muzeja Južne Srbije koji bi bio ustanova kulture od nacionalnog značaja. Dakle, prema tom planu Niški muzej ne bi više bio gradska ustanova kulture, već ustanova kulture od najvećeg nacionalnog značaja - izjavio je ministar Selaković za Niš TV.

Najavljena promena statusa mogla bi da se desi uporedo sa izgradnjom nove zgrade Muzeja i Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Početak gradnje, inače velelepnog objekta od 6.000 kvadrata, planiran je za ovu godinu, a projekat čija ukupna vrednost premašuje 30 miliona evra u potpunosti će finansirati Republika Srbija.

Takođe, potencijalni budući naziv muzeja sa odrednicom, "Južna Srbija" verovatno će zahtevati dodatnu i formalno-pravnu i političku definiciju. Iako to pitanje za sada nije pomenuto, u jednom trenutku, pogotovo kada (ako) ideja uđe i finalnu fazu realizacije, biće potrebna jasna definicija da li se u ovom kontekstu „Južna Srbija" odnosi na geografski deo Centralne Srbije – sa ili bez južne pokrajine u pogledu istorijske baštine muzeja, ili će „Južna Srbija" u ovom slučaju biti asocijativna sa terminom „Stara Srbija".

Foto: Ministarstvo Kulture

U slučaju da prevagne druga opcija, Narodni muzej u Nišu, postao bi prava riznica ali i matična kuća kulturne građe sa šireg južnog prostora koji u istorijskom smislu ima nemerljiv značaj za celokupan identitet države i naroda.

Analitičarka, pre svega društvenih i političkih dešavanja, dr Jasmina Ranđelović, smatra daje ideja koju je izneo ministar Selaković izuzetno dobra, premda ističe njen mogući dalekosežni strateški značaj.

- Čak i ako muzej nominalno promeni ime u Muzej Južne Srbije, on bi suštinski u pogledu istorijskog i kulturnog nasleđa morao da se odnosi na Staru Srbiju ili bar na jedan njen deo inače, čiji je značaj u dobroj meri iz niza razloga zapostavljen u 20. i 21. veku. Takođe, nedavno je istaknuta i na mera da Niški simfonijski orkestar u dogledno vreme napreduje do statusa filharmonije. Jasno je da Niš nema ni gabarit ni kapacitete da sam iznese te ideje. U tome vidim prevashodno neku vrstu strateškog državnog projekta da Niš postane kulturni ali i sveobuhvatni centar, takoreći bastion dela Srbije sa izuzetnim istorijskim značajem. Ako znamo da se jug decenijama suočava sa problemima socijalnog siromaštva i siromašnije kulturne ponude, ali i sa nižom stopom obrazovanja i sa konstantnom migracijom stanovništva ka severu, ove ideje tumačim kao želju države da obezbedi svoju postojanost, čak i da obezbedi svoje granice. U tom duhu bih protumačila i nameru o osnivanju Fakulteta srpskih nauka u Nišu. Dugoročno po državu u tome vidim samo dobro - rekla je dr Ranđelović.

Foto: Ministarstvo Kulture

Osim apostrofiranog srpskog nasleđa južnih krajeva, nikako ne treba zanemariti antičko i orijentalno nasleđe ovog prostora u okviru kojeg Niš opet figurira kao centar.

Podsećanja radi, Narodni muzej u Nišu, osnovan je 1933. godine. Uprkos tome što ima bogatu građu, dve trećine njegovih artefakata nalazi se u depoima zbog hroničnih problema za izložbenim prostorom. Pomenuta buduća nova zgrada muzeja (i Galerije) biće ujedno najveći i najskuplji objekat te namene izgrađen u Srbiji u poslednjih 50 godina.

(Kurir.rs/Politika)

