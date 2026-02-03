Slušaj vest

Film „Biće novih leta“ u režiji Gvozdena Đurića premijerno stiže 24. februara u bioskop Cineplexx Galerija, a potom i u bioskope širom Srbije. Uoči beogradske premijere objavljen je prvi zvanični trejler, koji unosi dašak leta usred februara i oživljava atmosferu porodičnih letovanja.

Inspirisana neverovatnim, ali istinitim događajima, ova avanturistička letnja dramedija,nastala u saradnji TS Media i produkcijske kuće Adrenalin, donosi priču o neobičnoj letnjoj avanturi porodice Škrbić, čiji članovi postaju taoci sopstvenih opsesija letovanjem, zabluda i niza intrigantnih situacija koje će ih na sasvim neočekivan način još snažnije zbližiti i povezati.

„Film ’Biće novih leta’ za nas u TS Media predstavlja važan projekat, jer u našu već raznovrsnu produkciju donosi dramediju – žanr koji na promišljen način spaja dramu i komediju, kombinujući važne, univerzalne životne teme sa autentičnim humorom bliskim domaćoj i regionalnoj publici. Drago nam je što smo prepoznali originalnost i kvalitet ovog ostvarenja, koje na duhovit način priča kompleksnu porodičnu priču. Upravo ovakav balans između jakog autorskog izraza i popularnog žanra koji privlači publiku širom sveta predstavlja važan korak u daljem razvoju domaće kinematografije. Verujemo da ’Biće novih leta’ ima veliki potencijal za međunarodnu vidljivost kroz festivale i savremene kanale distribucije“, istakla je direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija Aleksandra Martinović.

Glavne uloge u filmu tumače Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Mladen Lero i Anđela Kribl, a njihove urnebesne porodične avanture svojim glumačkim bravurama uveličali su i Olga Odanović, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i mnogi drugi.

„Želeo sam da napravim film kakav bih i sam voleo da pogledam u bioskopu – film koji balansira između drame i komedije. U njegovom središtu su mali ljudi sa velikim slabostima, koji će u situaciji koja ih prevazilazi svim silama pokušati da sačuvaju dostojanstvo i iluziju teško stečene društvene reputacije, doduše na jedan sasvim neobičan način“, izjavio je reditelj Gvozden Đurić.

Scenario potpisuje Gvozden Đurić, uz ko-scenaristu Uroša Tomića. Njih dvojica su ujedno i producenti filma „Biće novih leta“, dok su izvršne producentkinje Andrijana Zukić, Mirjana Jovašević i Marija Vićić.

„Veoma sam srećan što smo, posle nekoliko kriminalističkih serija, napokon dobili priliku da zajedno radimo na filmu koji se oslanja na tradiciju starih domaćih komedija, ali i na američke i francuske porodične komedije koje smo svi nekada voleli da gledamo. Nadamo se da će ovaj film prijati i domaćoj publici, kojoj, čini mi se, upravo ovakav sadržaj nedostaje“, izjavio je producent Uroš Tomić.

Film „Biće novih leta“ nastao je uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“. Distribucija filma je poverena „Art Visti“.

Film "Biće novih leta" će se naći u bioskopima širom Srbije od 26. februara.

