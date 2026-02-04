Slušaj vest

Nakon pet rasprodatih koncerata u Sava Centru i dodatog šestog termina 18. aprila, Jakov Jozinović predstavlja novu pesmu „Ja volim“, kao posebno iznenađenje za publiku koja ga prati kroz jedan od najintenzivnijih perioda njegove karijere.

Pesma „Ja volim“ nastala je upravo onog dana kada je, kako Jakov kaže, krenula cela „ludnica“. U studiju kod Matta Shafta, zajedno sa laurakojapjeva, spontano se rodila ideja o pesmi koja se publici obraća direktno i iskreno.

Tekst potpisuju Jakov Jozinović, laurakojapjeva i Matt Shaft, dok su muziku zajednički stvarali laurakojapjeva i Matt Shaft. Produkciju i aranžman potpisuje Marko Palameta, koji pesmi daje moderan i emotivno snažan zvuk, oslonjen na Jakovljev prepoznatljiv vokal i jasnu, ličnu poruku. Za vizuelni identitet i režiju spota zaslužni su Danko Šimunović i Pave Elez.

"Sa Jakovom je uvek uzbudljivo raditi. Još dok smo bili mlađi, često je govorio da mu je san da rasproda Arenu i da u njoj izvodi svoje pesme. Danas se taj san ostvaruje, i srećna sam što se to dešava baš njemu – jer je to iskreno zaslužio“, dodaje Laura.

Podsetimo, Jakov je za manje od mesec dana rasprodao pet koncerata u Sava Centru, koji će biti održani tokom marta i aprila. Najavljen je i šesti koncert u Plavoj dvorani, a ulaznice su već u prodaji.

(Kurir.rs)

