Film koji je osvojio publiku i žirije širom sveta, "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića, nakon dugog i izuzetno uspešnog festivalskog puta započinje prikazivanje u domaćim bioskopima.

Specijalna projekcija biće održana u petak, 13. februara u 20 h, u bioskopu Zvezda u Boru, uz prisustvo ekipe filma.

Posebnu simboliku nosi činjenica da je Bor grad u kojem je film sniman i koji ima poseban značaj za autora filma i njegovu porodicu.

O filmu

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma:

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

"Vetre, pričaj sa mnom" nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Nagrade

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF).

Stefan Đorđević, reditelj filma Vetre, pričaj sa mnom Foto: Promo

Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Vetar je dobitnik nagrade Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu, kao i nagrade za najbolji film na 23. Zagreb Film Festivalu. Na 31. Festivalu autorskog filma, reditelj filma nagrađen je za najbolju režiju, čime je zaokružen bogat festivalski put filma u 2025. godini.

