Na Valentinovo slavimo ljubav, a upravo tu emociju Sarah Brightman donosi publici u Beogradskom Sava Centru, u sklopu koncerta koji je savršena prilika za poklon - doživljaj koji se pamti celi život. Veče ispunjena strašću, vrhunskom produkcijom i glasom koji ne poznaje granice podsetnik je da su najveće ljubavne priče često ispričane kroz muziku. U jedinstvenoj video poruci upućenoj publici u Srbiji, Sarah Brightman izrazila je radost zbog dolaska u Beograd te poručila kako jedva čeka s publikom podeliti čarobnu veče u sklopu turneje A Winter Symphony.

Dok publiku osvaja emocijama na pozornici, najdublje i najvažnije ljubavne priče u karijeri Sarah Brightman ispričane su upravo kroz muziku. Ljubavna priča Sarah Brightman i Andrewa Lloyda Webbera započela je muzikom - on je za nju napisao muziku koje su obilježile povijest mjuzikla i dirnule milione srca diljem sveta. Phantom of the Opera, All I Ask of You, Don’t Cry for Me Argentina, Unexpected Song, Love Changes Everything i mnoge druge nastale su kao pisma ljubavi, a danas su bezvremenski klasici.

Andrew Lloyd Webber upoznao je Sarah Brightman kada je imala samo 19 godina, a već tada ga je, kako je sam isticao, impresionirao neverojatan raspon nežina glasa. Godinama kasnije opisao ju je kao umetnicu čiji je glas jedinstven po kvaliteti i savršenom osjećaju za intonaciju.

Foto: Promo

Bezvremenska snaga njenog glasa i interpretacija jednakosnažno odjekuje i kod današnje publike. Njen dolazak u Beograd izazvao je ogromnu pažnju: „Raduje nas veliko interesovanje i brojni upiti publike. Sarah Brightman još jednom potvrđuje status jedne od najvećih muzičkih zvezda, a Valentinovo nas podseća da se ljubav slavi svakoga dana te da nas 24.novembra u Sava Cenrtu očekuje posebna muzička noć“, izjavio je Alen Ključe ispred Star produkcije.

S obzirom na velik interes, turneja u organizaciji Star produkcije prvobitno je najavljena u šest gradova, Ljubljani, Budimpešti, Zagrebu, Beogradu, Pragu i Bratislavi, a naknadno je proširena dodatnim datumima u Njemačkoj, u Leipzigu, Münchenu, Berlinu i Düsseldorfu, gde će Sarah Brightman nastupiti uz pratnju orkestra, zbora i posebnih gostiju.

Iznenadite voljenu osobu ulaznicama i poklonite joj nezaboravno muzičko iskustvo jer muzika uvek pronalazi put do srca. Sve informacije o ulaznicama dostupne su