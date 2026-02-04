Slušaj vest

Predstava "Privatna proslava" obeležiće danas svoje 50. izvođenje u Bitef teatru. Zbog velikog interesovanja publike, biće odigrane dve predstave - u 18.30 i u 20 časova. Ova romantična komedija koja je osvojila pozorišnu publiku pored uspešnog scenskog života dobiće i filmsku adaptaciju.

Predstava govori o ljudima srednjih godina koji su materijalno obezbeđeni i naizgled imaju sve, ali i dalje nisu srećni. Njih muče ljubomora, prevara, sujeta i strah od iskrene komunikacije, jer ona nosi rizik od povređivanja, odbacivanja i društvene izolacije. "Privatna proslava" je priča o razvodu, ali pre svega o apsurdnom haosu koji smo u stanju da napravimo od svojih odnosa.

Od premijere koja je izvedena u novembru 2024. predstava je gostovala u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori, a na proleće je očekuje i evropska turneja.

Predstava je nastala u koprodukciji Flying Gingera i Bitef teatra. Režiju potpisuje Vladimir Aleksić, tekst je napisala Maja Todorović, a igraju: Vladimir Aleksić, Milena Vasić, Uroš Jakovljević, Tijana Marković, Jelisaveta Orašanin i Nikola Rakočević.

Povodom 50. izvođenja, reditelj i producent Vladimir Aleksić i autorka teksta Maja Todorović ističu da ovaj broj za njih ima posebno značenje:

- Pedeseto izvođenje "Privatne proslave" nije jubilej u klasičnom smislu. Više je potvrda da jedna ideja i projekat koji nastaju u nezavisnoj produkciji i te kako mogu da korespondiraju s publikom i da traju. Verovali smo da je tema kojom se bavimo nešto što je aktuelno i da se o tome ne govori dovoljno. Ovaj broj 50 nam je značajan i zato što smo odlučili da "Privatnoj proslavi" damo novi život - da predstava postane i film. Film neće biti samo snimljena predstava u nekom drugom prostoru, iako će tematika ostati ista, film nam otvara mogućnost da uvedemo još neke likove i slojeve priče - naveli su oni.

