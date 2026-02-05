Slušaj vest

Od februara do juna 2026. godine, u okviru „Pozorišta za tinejdžere“ u Domu omladine Beograda, mlade posetioce, njihove nastavnike i roditelje, očekuje repertoar koji se bavi ključnim pitanjima savremenog odrastanja – zavisnostima, nasiljem, identitetom, pritiscima društvenih mreža i emocionalnim sazrevanjem.

Veliko interesovanje publike u prethodnom periodu još jednom je potvrdilo koliko je ovakav vid pozorišta važan kao prostor dijaloga, razumevanja i empatije. Prva ne repertoaru je savremena drama "Kocka", inspirisana romanom "Kockar" F. M. Dostojevskog, koja će biti izvedena 9. februara sa početkom u 20 časova, u Velikoj sali Doma omladine Beograda.

Smeštena u Beograd 2025. godine, predstava prati Aleksu, srednjoškolca koji veruje da se sloboda i uspeh osvajaju „na jedan potez” — brzom, dobitnom kombinacijom. Predstava je namenjena mladima (preporučen uzrast je 14+ godina), jer govori o njihovom okruženju: onlajn kladionice, aplikacije za brzu uplatu, stalne reklame, pritisak vršnjaka i iluzija brze zarade. Ulaznice su u prodaji putem eFinity mreže i onlajn. Cena ulaznica u slobodnoj prodaji je 800 dinara, dok su za školske i grupne posete obezbeđeni dodatni popusti.

Zainteresovani za grupne popuste sve informacije mogu dobiti putem mejla studiocentar@gmail.com.

Kao i kod Dostojevskog, glavnog junaka opčinjava svet kocke: rizik, adrenalin i fantazija o lakoj sreći. Uz Aleksu su: Lana, koja u kocki

vidi izlaz iz finansijske nesigurnosti; Grga, prijatelj iz detinjstva i vodič u onlajn klađenje; Maja, nesigurna u odnos koji joj izmiče iz ruku; baka Antonija, moralni oslonac koji, pokušavajući da ga spase, i sama postaje žrtva; Sara, sestra koja nosi posledice njegove zavisnosti, kao i društvo koje je uz njega samo dok „dobija”. Kroz osam scena pratimo Aleksin pad: od prvog uzbuđenja i sitnih dobitaka, preko neumornog nadoknađivanja gubitaka, do raspada odnosa, identiteta i realnosti. U ovoj adaptaciji odjeci Dostojevskog — odnos Alekseja i

Poline — provlače se kao paralela o zavisnosti, traženju sebe i trenutku kada igra prestaje da bude igra.

Autor teksta je Nenad Radović, saradnik na dramatizaciji Đorđe Kosić, a komad su režirali Ivana Vuković i Vasilije Krstić. U predstavi igraju mladi polaznici Studija Centar: Mihailo Atanasijević, Lana Neškov, Neva Antonijević, Maša Kostić, Nika Glišić, Vid Špajzer, Simon Jovanović, Vuk Milovanović, Iva Getejanc, Lena Mrđa, Ksenija Kojić, Anja Stanković, Irina Nastasić, Nikica Njegić, Katarina Popović, Tara Ristić, Anita Đorđević, Matvej Čerepov, Lea Mićić, Nina Gajić.

Premijerno izvedena u decembru 2025, predstava “Kocka” probudila je veliko interesovanje publike i javnosti. Ona je upozorenje — ne

moralističko, već empatično. Poziva na pitanje: gde je granica i šta se dešava kada igra postane opsesija da se mora dobiti?

Dom omladine Beograda i Studio Centar pozivaju mladu publiku, škole i širu javnost da i ove sezone zajedno otvore važne razgovore o

odrastanju – na sceni i van nje.

