U galeriji pogledajte fotografije sa sahrane Beti Đorđević:

1/5 Vidi galeriju Sahrana Beti Đorđević na Orlovači Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako se isprva pričalo da će Beti Đorđević počivati u Aleji zaslužnih građana, čuvena pevačica će ipak biti sahranjena kraj sina koji je iznenada preminuo u 47. godini od posledica srčanog udara.

Na umrlici otkriveno pravo ime Beti Đorđević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Porodica i prijatelji okupili su se da čuvenu pevačicu isprate u večnu kuću, a mnoge je na groblju Orlovača zbunio. Naime, na krstu i na umrlici piše Blaguna Beti Đorđević, umesto Blagica, kako su svi mislili da je pevačicino pravo ime, prenosi Mondo.

Foto: Mondo

Saučešće primaju neutešni unuci i snaja Beti Đorđević, koji su među prvima pristigli u kapelu na groblju. Unuka i snaja pokojne pevačice su uplakane.

Snajka i unuka stigle na sahranu Beti Đorđević Izvor: MONDO

Ministar kulture Nikola Selaković poslao je venac za poslednje zbogom čuvenoj umetnici.

Nikola Selaković poslao venac na sahranu Beti Đorđević Izvor: MONDO

Na sahrani Beti Đorđević se pojavio i čuveni pevač zabavne i starogradske muzike Žarko Dančuo, koga dugo nismo videli u javnosti.

Zarko Dancuo na sahrani Beti Đordjević: Retko pojavljivanje naseg poznatog pevaca u javnosti Izvor: MONDO

Unuk Beti Đorđević je nakon završenog opela poneo krst i poveo tužnu povorku koja je Beti Đorđević ispratila do večne kuće.

Biografija Beti Đorđević

Blaguna Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1944. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-ih godina. Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom nastupala je u američkim klubovima u Zapadnoj Nemačkoj, a nakon toga su je upoznali gosti i posetioci beogradskog Hotela Jugoslavija, gde ih je iz večeri u veče oduševljavala svojim glasom i talentom.

U galeriji pogledajte fotografije s komemoracije Beti Đorđević:

1/11 Vidi galeriju Komemoracija Beti Đorđević u mts dvorani Foto: Marko Karović

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine. Od tada do početka 80-ih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split... Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.

Dolaskom novih trendova, Beti se donekle povukla sa scene. Povremeno je nastavila da peva u beogradskim klubovima za probranu publiku. Diskografska kuća City records objavila je 2012. godine njen CD sa 23 najpoznatije pesme pod nazivom "The best of Beti Đorđević".

U galeriji pogledajte fotografije Beti Đorđević:

1/6 Vidi galeriju Beti Đorđević Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Beti je 2016. godine snimila singl Žarka Dančua "Nisam znala".Na Beoviziji 2018. godine, nastupila je sa Rambom Amadeusom, zajednički su izveli numeru "Nema te". Sa Jovan Maljoković bendom je 2020. godine objavila singl singl "Jedan pogled". Beti je prošle godine na obnovljenom festivalu "Beogradsko proleće" dobila specijalnu "mts nagradu" napravljenu od bakarnog dela krova nekadašnje dvorane Doma sindikata.

Video: Komemoracija Beti Đorđević