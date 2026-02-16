Slušaj vest

Jovan Dučić ubraja se među najznačajnije srpske pesnike 20. veka. U njegovom bogatom književnom opusu dominiraju teme ljubavi, bola, sreće, smrti, samoće i prolaznosti, dok su motivi žene, iluzija i snova stalno prisutni u njegovoj poeziji. Emotivna suptilnost i estetska preciznost obeležile su njegovo stvaralaštvo i učinile ga jednim od najuticajnijih autora srpske moderne.

Rođen je 17. februara 1871. godine u Trebinju. Učiteljsku školu završio je u Sarajevu i Somboru, nakon čega se zaposlio kao učitelj. Tokom ranih godina službovao je u više mesta, da bi se početkom devedesetih godina 19. veka nastanio u Bijeljini.

Jovan Dučić Foto: printscreen/youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

U tom gradu je 1893. godine upoznao Magdalenu Magu Živanović, unuku uglednog i imućnog bijeljinskog trgovca. Magdalena je bila poznata po svojoj lepoti i privlačnosti, a savremenici su beležili da je bila svesna pažnje koju je izazivala u društvu.

Između nje i Jovana Dučića razvila se snažna emotivna veza. Pod njegovim uticajem, Magdalena se okrenula pisanju poezije i ostala zabeležena kao prva pesnikinja u istoriji Bijeljine. Njihova veza ubrzo je postala poznata u gradu, ali nije nailazila na odobravanje u Magdaleninoj porodici.

Njen otac nije prihvatao mogućnost da se ćerka uda za učitelja bez imetka i društvenog položaja. Iako vaspitana u patrijarhalnom duhu i nesklona otvorenom suprotstavljanju roditeljskoj volji, Magdalena je odbila bračnu ponudu bogatog trgovca koju joj je otac namenio.

Jovan Dučić Foto: printscreen/youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

Rastanak je ubrzan 1894. godine, kada su austrougarske vlasti proterale Dučića iz Bijeljine zbog njegovih patriotskih pesama „Otadžbina“ i „Oj, Bosno“. Nakon njegovog odlaska nastavili su da se dopisuju još nekoliko godina, ali je ta prepiska vremenom prestala.

Magdalena Maga Živanović živela je osamdeset godina i nikada se nije udavala. Do smrti 1956. godine ostala je sama, živeći u kući svoje mladosti. Njena najveća uteha bila su pisma Jovana Dučića, koja je neprestano čitala. Na njen zahtev, na nadgrobnom spomeniku uklesan je natpis:

„Maga Nikolić Živanović, sama pesnik i pesnika Jove Dučića prvo nadahnuće.“

Jovan Dučić je 1907. godine stupio u diplomatsku službu. Tokom karijere boravio je u više evropskih prestonica, a pred početak Drugog svetskog rata odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde je preminuo 1943. godine.

Aleksa Šantić Foto: printsreen/youtube/ zvjezd01

Iako se nikada nije ženio, njegov privatni život bio je obeležen brojnim ljubavnim vezama. Poznato je da je prijatelju Aleksi Šantiću preoteo verenicu, ali je ta veza brzo okončana. Poseban odjek u javnosti imala je afera sa Antoanetom Fogel, koja je sa devetnaest godina rodila njegovo vanbračno dete. Zbog tog skandala, Dučić je, tada u 54. godini života, bio primoran da napusti diplomatsku službu u Bernu.

Važio je za velikog zavodnika, a od jedne zaljubljene grofice dobio je na poklon vilu u centru Budimpešte. Tu nekretninu poklonio je svojoj zemlji, a u njoj se i danas nalazi Ambasada Republike Srbije.

Video: Jasmina Stijović u Realnoj priči