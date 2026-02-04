Nagrađen roman "Sto posto tuđa posla“ Olivere Zulović: Čast je dobiti nagradu "Dušan Radović"
Olivera Zulović dobitnica je Nagrade za književnost za decu i mlade Dušan Radović za 2025. godinu, koju dodeljuju Grad Beograd i Biblioteka grada Beograda.
Nagrađena je za roman "Sto posto tuđa posla", koji je ilustrovao Jakša Lakićević, a objavio Kreativni centar.
O nagradi je odlučivao žiri u čijem sastavu su bili Miloš Radović (predsednik), prof. dr Zorica Hadžić i prof. dr Zorana Opačić.
Nagrada je uručena u sredu, 4. februara, u Biblioteci grada Beograda, a tom prilikom autorka je istakla: „Velika mi je čast što mi je pripala baš ova nagrada, Nagrada Dušan Radović. Jedna od mojih velikih briga – a verujem da to brine i druge autore koji pišu za decu i mlade – jeste da im se ne obraćam sa visine i da ih ne potcenjujem. Duško Radović to nikada nije radio. Nije im pametovao, već im je govorio bez dodvoravanja, kao osobama, kao malim ljudima. Radović je bio čarobnjak tog postupka. Ako je žiri to prepoznao u knjizi Sto posto tuđa posla, ako deca koja je čitaju razumeju da im se obraćam s poštovanjem, ja ovu nagradu doživljavam kao priznanje za taj postupak, za to umeće.“
Autorka Olivera Zulović je za svoj prvi roman Priručnik za solidan život dobila nagradu Politikinog Zabavnika za najbolji roman za mlade u 2022. godini. Roman Sto posto tuđa posla takođe je prvenstveno namenjen starijim osnovcima i osvaja sličnom atmosferom: svet odraslih nazire se kroz nesporazume dečjeg sveta, te će se čitalac tokom čitanja mnogo puta zamisliti, ali i zasmejati, bez obzira na to koliko ima godina.
Grad Beograd i Biblioteka grada Beograda ustanovili su 2021. godine Nagradu Dušan Radović, koja se dodeljuje jednom godišnje za književnost za decu i mlade u okviru svih žanrova u prethodnoj godini. Nagrada se sastoji od statuete Dušana Radovića (rad akademskog vajara Zorana Кuzmanovića), diplome i novčanog iznosa od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Dva izdanja Kreativnog centra dobila su ovu prestižnu nagradu: Stripoterapija Ane Petrović (za 2022. godinu) i Kad stvari poljude Dragane Mladenović (za 2023. godinu).