Nagrada je uručena u sredu, 4. februara, u Biblioteci grada Beograda, a tom prilikom autorka je istakla: „Velika mi je čast što mi je pripala baš ova nagrada, Nagrada Dušan Radović. Jedna od mojih velikih briga – a verujem da to brine i druge autore koji pišu za decu i mlade – jeste da im se ne obraćam sa visine i da ih ne potcenjujem. Duško Radović to nikada nije radio. Nije im pametovao, već im je govorio bez dodvoravanja, kao osobama, kao malim ljudima. Radović je bio čarobnjak tog postupka. Ako je žiri to prepoznao u knjizi Sto posto tuđa posla, ako deca koja je čitaju razumeju da im se obraćam s poštovanjem, ja ovu nagradu doživljavam kao priznanje za taj postupak, za to umeće.“