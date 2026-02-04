Slušaj vest

Treš metal legende Antraks uvrstile su Beograd u svoju evropsku turneju, na veliku radost brojnih fanova. Bend koji, uz Metaliku, Slejer i Megadet, čini čuvenu "veliku četvorku", nastupiće 29. maja 2026. godine u Luci Beograd, donoseći vrhunsku set-listu koja obuhvata više od četiri decenije impresivne karijere. Ovo će biti prvi samostalni koncert benda u Srbiji. Domaća publika imala je priliku da ih vidi na festivalskom nastupu na Arsenal festu 2017. godine u Kragujevcu, dok beogradski koncert donosi kompletno koncertno iskustvo jednog od najuticajnijih bendova u istoriji treš metala.

Tokom karijere, Antraks je prodao više od 10 miliona albuma širom sveta i ostavio neizbrisiv trag u razvoju hevi metal scene. Numere poput "Madhouse", "Caught In The Mosh", "Indians", "I'm The Man" i kultni "Bring The Noise", snimljen u saradnji s Pablik enemijem, deo su muzičke istorije i obavezne metal lektire. Antraks će u Beogradu nastupiti u postavi koju čine Skot Ijan (ritam gitara), Džoi Beladona (vokal), Frank Belo (bas), Čarli Benant (bubnjevi) i Džon Donais (gitara).

