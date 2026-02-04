Slušaj vest

Superstar Robi Vilijams nedavno je objavio novi album "Britpop", koji se u rekordno kratkom vremenu popeo na vrhove svih top lista. Na projektu koji je iščekivan punih sedam godina gostuju muzičke legende poput gitariste Blek sabata Tonija Iomija, a jedan od budućih hitova, pesmu pod nazivom "All my Life", na svojoj je gitari odsvirao je jedan Srbin,Nikola Stajić.

Intervju sa Nikolom u Kuriru Foto: Kurir



O srpskom muzičaru, đaku čuvenog američkog koledža Berkli, Kurir je pisao još 2019. godine. Mladi gitarista udružio je tada svoju muzikalnost sa energijom i šarmom Stjepana Hausera, violončeliste sastava 2Cellos, a njihovo izvođenje evergrina Frenka Sinatre "Fly Me To The Moon" vrtoglavom brzinom je obišlo svet putem interneta i osvojilo milionske preglede. Da ostvari svoje snove i ode u Ameriku Nikoli je pomogao Tomi Emanuel, na čiju je urgenciju i dobio stipendiju za studije u Americi.

Foto: Privatna Arhiva



- Jasno se sećam kako sam kao dete, sedeći ispred televizora, gledao nastup Robija Vilijamsa na Lajv ejdu i pomislio: "Bože, ovim želim da se bavim." Dvadeset godina kasnije, ovde govorimo o saradnji na njegovom albumu. Ta pomisao me i dalje ostavlja bez daha - ispričao je Nikola za Serbijan tajms i pojasnio:

- Moj prvi kontakt s pesmom "All My Life" dogodio se 2024. godine. Moj prijatelj i dugogodišnji saradnik Oli Džejkobs, jedan od najboljih miks inženjera današnjice, pozvao me je i rekao da radi na jednoj pesmi kojoj je potreban uvod i prva strofa na fingerstajl akustičnoj gitari. U tom trenutku nisam znao o kom izvođaču je reč. Takvi pozivi su za mene deo svakodnevice - prijatelji i kolege me često zovu da snimim određene deonice. Oli i ja smo se upoznali u "Ril vorld studiju" Pitera Gejbrijela, zahvaljujući Amiri Medunjanin, koja je prepoznala da bi to prijateljstvo imalo smisla. Snimio sam tražene deonice, poslao ih Oliju i nastavio dalje sa svojim obavezama.

Nikola i Stjepan Foto: Privatna Arhiva



Nikola otkriva da je malo falilo da pesma ne ugleda svetlost dana.

- Producent Fredi Veksler me je pozvao i rekao da Robi definitivno želi "All My Life" na albumu, ali da je potrebno postići snažan Oejzis zvuk. Više gitarista je pokušalo da snimi deonice, ali Robi nije bio zadovoljan. U nekom trenutku je predloženo da gitarista koji je snimao akustične gitare na demo verziji pokuša da snimi i električne, što sam nekim čudom bio ja - vraća film Nikola.

Tada je sve postalo ozbiljno. Naredna dva dana nisam spavao. Analizirao sam svaki mogući detalj - koje žice koristi Noel Galager iz grupe Oejzis, koliko su stare pre snimanja, koje gitare, magnete, pedale i pojačala, koje mikrofone i na kojoj udaljenosti od pojačala. Bila je to najdetaljnija zvučna analiza koju sam ikad uradio, u pokušaju da zaista razumem i osetim taj zvuk. Isto važi i za bas, akustične gitare, pa čak i neke dronove koje sam snimao na sitaru.

I posle tolikog truda, rezultat nije izostao...

Foto: Audra Hudson



- Tokom te nedelje pesma je dobila gotovo konačan oblik koji danas svi poznajemo. U tom procesu se izgradilo poverenje između mene i celog tima, što je rezultiralo daljom saradnjom na još nekoliko pesama, od kojih sam neke i koproducirao. U tom trenutku nismo znali koje će pesme završiti na albumu, ali smo svi osećali da se nešto važno dešava.

Nekoliko meseci kasnije Nikola je dobio informaciju da je Robi na jednom koncertu u Evropi ekskluzivno izveo novu pesmu - "All My Life".

- Tada sam znao da je to to. Ako su fanovi već čuli pesmu, značilo je da je album stvaran. Bilo je izuzetno teško držati takvu vest u tajnosti, naročito pošto je datum izlaska albuma više puta pomeran. A onda, potpuno neočekivano, prošle nedelje mi je samo stigao link - album je izašao, bez ikakve najave - otkrio je umetnik.

Foto: Aleksandar Anđelić



Radi nekoliko poslova: Direktor je, svira sa dva benda i u crkvi

Nikola je otkrio šta je sada aktuelno u njegovoj karijeri: