Slušaj vest

Iz studija Warner Bros. Pictures, u režiji dobitnice Oskara Emerald Fenel, stiže film „ORKANSKI VISOVI“ (WUTHERING HEIGHTS) – smela i originalna reinterpretacija jedne od najvećih ljubavnih priča svih vremena.



U glavnim ulogama su Margot Robi kao Keti i Džejkob Elordi kao Hitklif, čija se zabranjena i sveprožimajuća strast razvija od romantične do razarajuće, u epskoj priči o ljubavi, požudi i ludilu.

Foto: Blitz Film

Emerald Fenel, scenaristkinja, rediteljka i producentkinja filma, ističe da je roman Emili Bronte na nju oduvek delovao snažno i da je upravo taj intenzitet želela da prenese na filmsko platno:

„Oduvek sam imala snažnu, gotovo fizičku reakciju na Orkanske visove. To je delo koje ne pokušava da objasni ili opravda svoje likove, već ih prikazuje u njihovoj sirovoj, često uznemirujućoj složenosti. Želela

sam da napravim film koji nije ilustracija romana, već približavanje osećaju koji sam imala kada sam ga prvi put pročitala – nečemu strastvenom, subverzivnom i emotivno opasnom. To je priča koja i posle dva veka izaziva reakcije i upravo u tome leži njena snaga.“

Govoreći o izboru Margot Robi za ulogu Keti, Emerald Fenel naglašava da je ključ bio u razumevanju opasne harizme tog lika:

„Keti je lik koji istovremeno privlači i razara. Ona je harizmatična, surova, emocionalno ekstremna i svesna sopstvene moći. Margot Robi savršeno razume tu njenu lepotu, okrutnost, inteligenciju i ranjivost. U trenutku kada je pročitala Ketine replike, bilo je jasno zašto joj se sve oprašta i zašto ostavlja pustoš za sobom. Margot u sebi nosi tu vrstu energije: ona je osećajna i nepredvidiva, i upravo zbog toga je idealna Keti za savremenu publiku.“

1/12 Vidi galeriju Film Orkanski visovi Foto: Blitz Film

Margot Robi ističe da su ovo Orkanski visovi u verziji Emerald Fenel, te da publiku očekuje izuzetno jak film:

“Film nije fokusiran samo na radnju, već pre svega na unutrašnji svet likova i na osećanja koja se prenose direktno na publiku. Emerald ima jedinstvenu sposobnost da izazove neverovatnu reakciju kod publike, a u ovom filmu to radi kroz romantičnu i epsku priču, ispričanu u velikom vizuelnom i emotivnom obimu. Mislim da se Orkanskim visovima iznova vraćamo jer su likovi kompleksni i zahtevni. Njihovi odnosi su istovremeno ogoljeni i duboko komplikovani, i upravo ta tenzija nas tera da im se stalno vraćamo. Emerald je uspela da prenese taj osećaj opsesivne privlačnosti i emotivne neizvesnosti kroz ceo film, tako da vas priča uvuče i ne pušta do samog kraja.“

Džejkob Elordi naglašava da je upravo autorski pristup Emerald Fenel bio presudan za njegovo učešće u filmu:

„Glavni razlog zbog kog sam želeo da radim na ovom filmu bila je Emerald Fenel. Verujem u nju kao umetnicu i kao rediteljku i želeo sam da budem deo njenog filmskog sveta. Njeno tumačenje Hitklifa nije tradicionalno, ono je ukorenjeno u dubokom razumevanju romana i donosi lik kakvog ne poznajemo iz dosadašnjih adaptacija.“

Foto: Blitz Film



Govoreći o tematskoj snazi filma, Elordi ističe univerzalnost priče o ljubavi:

„Orkanski visovi su priča o ljubavi u svim njenim oblicima – roditeljskoj, prijateljskoj i onoj između Keti i Hitklifa, koja je mučna, trajna i neuništiva. Film ne sudi svojim likovima, već ih prikazuje onakve kakvi jesu, u radosti i u tami. Nadam se da će ova priča publiku podsetiti koliko duboko osećamo i koliko nam je ljubav, u svim oblicima, neophodna.“

Pored Robi i Elordija, u filmu igraju i Hong Čau, Šazad Latif, Alison Oliver, Martin Kluns i Evan Mičel. Emerald Fenel potpisuje režiju i scenario, a film producira zajedno sa Džozi Meknamarom i Margot Robi, dok su izvršni producenti Tom Akerli i Sara Dezmond.

Premijera u Srbiji

Film „ORKANSKI VISOVI“ stiže u bioskope širom Srbije 11. februara u distribuciji BLITZ filma. Premijerni događaji biće održani 11. februara u dva beogradska bioskopa — CineStar – Concept Cinema Ada Mall i Cineplexx Galerija. U oba prostora dolazak gostiju planiran je od 19 časova, dok projekcija filma počinje u 20 časova. Posetioce očekuju piće dobrodošlice i DJ program, kao i pokloni.

U okviru vikend aktivacija povodom Dana zaljubljenih, 14. februara biće organizovan CINEPLEXX – Date Night na četiri lokacije: Niš, Kragujevac, Beograd (Galerija) i Novi Sad (Promenada), dok će se u Novom Sadu održati i ARENA CINEPLEX – Dan zaljubljenih u Areni, uz piće dobrodošlice i poklone za najsrećnije posetioce.