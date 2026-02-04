Slušaj vest

Na četrnaesti konkurs za najbolji savremeni angažovani celovečernji dramski tekst nezavisne regionalne kulturne organizacije Hartefakt pristiglo je ukupno 170 originalnih dramskih tekstova, pisanih na srpskom, hrvatskom, bosanskom, slovenačkom, makedonskom i crnogorskom jeziku.

Pravo učešća na konkursu imali su isključivo originalni, do sada neobjavljivani i neizvođeni dramski tekstovi. Kao potencijalni kandidati za nagradu razmatrani su tekstovi koji nude dublje razumevanje sveta u kome živimo, šire ideju humanosti, kao i otpora nasilju, netrpeljivosti i diskriminaciji po bilo kom osnovu. Kao posebne odlike teksta, žiri je cenio originalnost, savremenu dramsku formu i hrabrost autora i autorki da se u dramskom pismu suoče sa nekim od ključnih problema savremenog društva.

Žiri je radio u sastavu: Gordana Goncić, dramaturškinja i direktorka pozorišta Atelje 212 (predsednica), Nejra Babić Halvadžija, dramaturškinja iz Sarajeva i Biljana Srbljanović, dramaturškinja i predstavnica Hartefakta.

Nagradu za najbolji originalni dramski tekst žiri dodeljuje Aleksandri Urošević za komad "Žensko det", prijavljen pod šifrom „drama za slemovanje“. Ovaj tekst predstavlja duboko ličnu, intimnu i samoreflektivnu dramsku celinu koja kroz jedanaest slika na izuzetno

suptilan i promišljen način problematizuje egzistencijalna pitanja ženskog iskustva. Građen u ritmu poezije, tekst na originalan način otvara teme ženskog tela i ponašanja, majčinstva, odnosa prema deci – rođenoj i nerođenoj – ali i odnosa prema ženskim figurama, karijeri, umetnosti i kreativnosti. Autorka polemički i precizno ispituje odnos prema svim aspektima nametnutog modela ženskog postojanja, pri čemu se društvena opresija jasno ogleda kroz niz društveno definisanih ženskih uloga.

Aleksandra Urošević (1985) završila je studije režije na Akademiji umetnosti u Beogradu, a zatim i master studije iz novih likovnih medija na Fakultetu likovnih umetnosti u Novom Sadu. Režirala je pozorišne predstave u zemlji i regionu, a njen pozorišni komad

„Pokupiću svoje stvari i otići ću“ je nagrađen Nušićevom nagradom za originalni dramski tekst. Njena radio drama „Lift“ osvojila je prvu nagradu na Radio festivalu u Teheranu 2007. godine, a objavila je i dve knjige za decu „Tačno otprilike“ i „Silvija i Luče“. Od završetka

studija radi u Radio Beogradu kao rediteljka i urednica. Žiri je u ovom tekstu prepoznao izuzetnu umetničku vrednost, jasno artikulisanu

društvenu angažovanost, kao i autentičan, hrabar glas savremene dramske spisateljice, koji na snažan način otvara prostor za razumevanje i preispitivanje položaja žene u savremenom društvu.

Pored ovoga, žiri želi da posebno istakne izuzetan tekst "Projekat Ksenija" Sofije Dimitrijević, kao i da pohvali sledeća tri teksta: “Razpoke v marmorju” Varje Hrvatin na slovenačkom jezik, “Povodom oglasa za stan” Ognjena Obradovića na srpskom jeziku i

“BANG!” Hane Kunić na hrvatskom jeziku.

Četrnaesta pobednica Hartefaktovog konkursa pridružila se prethodnim pobednicima i pobednicama: Olgi Dimitrijević, Doruntini Baša, Vesni Perić, Mirzi Skenderagiću, Staši Bajac, Ivi Brdar, Dinu Pešutu, Benjaminu Bajramoviću, Katarini Nikolić, Davoru Špišiću,

Mariji Rakočević… Raspisivanje jubilarnog petnaestog konkursa očekuje se u narednim mesecima, a osvajanje prvog mesta na konkursu podrazumeva dodelu novčane nagrade u iznosu od 600.000 RSD. U nagradu je uključen i otkup autorskih prava za premijerno

izvođenje pobedničkog komada u (ko)produkciji Hartefakta u jednom od regionalnih pozorišta.