David Božić dolazi iz muzičke porodice, izuzetan je mladi pijanista i kompozitor i od malih nogu osvaja publiku svojim talentom.

Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući specijalnu nagradu „Princeza Jelisaveta Karađorđević“ i prvo mesto na Memorijalnom takmičenju "Andrija Čikić" prošle godine.

Ipak, jedan Davidov trijumf u svetskim razmerama, koji je postigao prošle godine, sada je postao viralan na društvenim mrežama, a svi su oduševljeni ovim uspehom što potvrđuju brojni komentari.

Naime, David je pobedio u internacionalnom talent-šou programu "Virtuozi", koji je održan u Budimpešti, gde je među učesnicima bilo dvadeset mladih talentovanih muzičara, izvođača na različitim instrumentima iz pet zemalja: Austrije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore i Srbije.

David Božić (11), muzičko čudo od deteta iz Srbije

Mladi virtuozi iz Srbije, odabrani na nacionalnom izboru na Kolarcu su bili trinaestogodišnja violinistkinja Nina Rakočević, jedanaestogodišnji pijanista David Božić, dvadesetogodišnji saksofonista Vuk Petrović i dvadesetogodišnji violinista Uroš Adamović.

Članovi žirija na takmičenju "Virtuzi" su svetske zvezde klasične muzike – Plasido Domingo, Hoze Kareras i Stjepan Hauzer, a mentori takmičarima na poziv produkcije "Virtuozi" bili su Silvana Grujić Odgovorna urednica Muzičke redakcije RTS i Petar Čulić – gitarista iz Hrvatske.

U izuzetno jakoj internacionalnoj konkurenciji pobedio je naš David Božić.

- Ima tek 11 godina, a već je umetnik - kazao je ushićeno Hoze Kareras.

David svira klavir od svoje četvrte godine, solista je hora "Kolibri" i učenik muzičke škole Stanković.

Muzika je njegov život – majka mu je profesionalni muzičar i dirigent Simfonijskog orkestra Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički", dok je otac naučnik, a u slobodno vreme peva i svira gitaru.

Davidov mlađi brat Dimitrije takođe je krenuo njegovim stopama i već nastupaju zajedno.

Davidov najveći uzor je Sergej Rahmanjinov, čija ga muzika duboko dira i ne može da dočeka da mu ruke porastu, da može da odsvira sva Rahmanjinovljeva dela. Na sceni se oseća kao kod kuće i san mu je da postane svetski poznati pijanista i kompozitor.