Ovo je mali David, srpsko čudo od deteta! Sa samo 11 najbolji na svetu, na noge digao legende Plasida Dominga i Karerasa, a evo zašto ga gleda cela Srbija VIDEO
David Božić dolazi iz muzičke porodice, izuzetan je mladi pijanista i kompozitor i od malih nogu osvaja publiku svojim talentom.
Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući specijalnu nagradu „Princeza Jelisaveta Karađorđević“ i prvo mesto na Memorijalnom takmičenju "Andrija Čikić" prošle godine.
Ipak, jedan Davidov trijumf u svetskim razmerama, koji je postigao prošle godine, sada je postao viralan na društvenim mrežama, a svi su oduševljeni ovim uspehom što potvrđuju brojni komentari.
Naime, David je pobedio u internacionalnom talent-šou programu "Virtuozi", koji je održan u Budimpešti, gde je među učesnicima bilo dvadeset mladih talentovanih muzičara, izvođača na različitim instrumentima iz pet zemalja: Austrije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore i Srbije.
Mladi virtuozi iz Srbije, odabrani na nacionalnom izboru na Kolarcu su bili trinaestogodišnja violinistkinja Nina Rakočević, jedanaestogodišnji pijanista David Božić, dvadesetogodišnji saksofonista Vuk Petrović i dvadesetogodišnji violinista Uroš Adamović.
Članovi žirija na takmičenju "Virtuzi" su svetske zvezde klasične muzike – Plasido Domingo, Hoze Kareras i Stjepan Hauzer, a mentori takmičarima na poziv produkcije "Virtuozi" bili su Silvana Grujić Odgovorna urednica Muzičke redakcije RTS i Petar Čulić – gitarista iz Hrvatske.
U izuzetno jakoj internacionalnoj konkurenciji pobedio je naš David Božić.
- Ima tek 11 godina, a već je umetnik - kazao je ushićeno Hoze Kareras.
David svira klavir od svoje četvrte godine, solista je hora "Kolibri" i učenik muzičke škole Stanković.
Muzika je njegov život – majka mu je profesionalni muzičar i dirigent Simfonijskog orkestra Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički", dok je otac naučnik, a u slobodno vreme peva i svira gitaru.
Davidov mlađi brat Dimitrije takođe je krenuo njegovim stopama i već nastupaju zajedno.
Davidov najveći uzor je Sergej Rahmanjinov, čija ga muzika duboko dira i ne može da dočeka da mu ruke porastu, da može da odsvira sva Rahmanjinovljeva dela. Na sceni se oseća kao kod kuće i san mu je da postane svetski poznati pijanista i kompozitor.
