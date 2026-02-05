Slušaj vest

Zoran Milojević Ševko, glumac, kompozitor, romanopisac i dobitnik Andrićeve nagrade preminuo je u 72. godini.

Sinoć je njegovu publiku i sve koji su poštovali njegov lik i delo o tome putem društvenih mreža obavestio pevač i glumac Boris Bizetić sa kojim je Ševko sarađivao.

Glumac se pojavljivao u mnogim filmovima, serijama poput "Svemirci su krivi za sve", "Sekula nevino optužen" ali i "Rokeri s Moravu" gde je sarađivao sa Bizetićem.

Zoran Milojević Foto: Printksin

Boris Bizetić se obratio putem društvenih mreža emotivnom porukom:

- Danas je umro naš višedecenijski prijatelj i saradnik Zoran Milojević Ševko. Imao je 71 godinu. Za prijatelje iz rane mladosti bio je poznat kao ''Bule'', za većinu TV gledalaca kao ''Jablan'' iz BB Show-a. Za nas je bio Ševko i Strikica.

Ševko je bio sjajan komičar, imao je sposobnost da nauči neverovatno dugačke tekstove, ali i da dobro improvizuje. Voleo je i umeo da igra, pa je uvek bio deo plesne ekipe kada treba zajedno da izvedemo neku koreografiju. Osim urođenog osećaja za ritam, i dobrog muzičkog sluha, jedna od nama najdražih stvari u vezi Ševka je što je bio fantastičan glasovni glumac. Zajedno smo uradili stotine BB Hollywood sinhronizacija inostranih filmova, i on je tu uvek briljirao.

Svoju karijeru je počeo kao kompozitor i tekstopisac za brojne pevače narodne muzike, zatim je u javnosti tridesetak godina bio prisutan kao glumac u našim raznim TV emisijama, uporedo sa tim poslom bio je i radio voditelj, kolumnista, i pisac mnogih romana i zbirki.

Osim svojih dela, iza sebe je ostavio decu i unuke. Nama ostaje mnoštvo uspomena na vreme koje smo proveli zajedno, privatno i poslovno. Ševko je bio dobar drug, duhovit i emotivan čovek, sa kojim smo delili mnogo srećnih trenutaka.

Uvek ćemo ga voleti

Boris, Anita i Doris - pisalo je u objavi

Podsetimo glumac, multimedijalni umetnik je publici najpoznatiji po humorističkim ulogama u TV emisiji „BB show“, gde se pojavljivao u nekoliko karakterističnih likova kao što su Jablan, Mrsoj i Ševko.

Milojević je igrajući u „BB show“ stekao kultnu popularnost – publika ga je prepoznavala upravo po ulozi Jablana, što mu je donelo status prepoznatljivog TV lica u Srbiji.

Prema dostupnim podacima, jedan od naslova u kojem je navodno zabeležen kao glumac je “Svemirci su krivi za sve” iz 1991. godine

Osim glume, Milojević je pisac i kompozitor — radio je kao tekstopisac i kompozitor za brojne zabavne i narodne pesme. Navodi se da je napisao desetine pesama za različite izvođače.

Bio je saradnik popularne grupe Rokeri s Moravu, koja je poznata po humorističnom spoju narodne muzike i rock stilova.

Rođen je 13. jula 1954. u Kosovskoj Mitrovici na Kosovu i Metohiji.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: