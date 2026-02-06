Slušaj vest

Beogradska filharmonija nastupa sa „domaćim snagama“, dirigentom Dušanom Vilićem i klarinetistom Ognjenom Popovićem, u petak 6. februara (Kolarac, 20č). Program koji nosi potpis voljenog šefa-dirigenta Gabrijela Felca, sastavljen je od najlepših dela francuske muzike.

vilic dusan, foto PROMO.jpg
Foto: Promo

Filharmonijski koncert u petak posvećen je uspomeni na prerano preminulog Gabrijela Felca, a repertoar koji je sastavio, uokviren je popularnim impresionističkim kompozicijama. Najpre delima Morisa Ravela – blistavom Alboradom del grasiozo i raskošnim baletom Dafnis i Kloe, jednim od najlepših ostvarenja čitave francuske muzike.

Neoklasični Koncert za klarinet i orkestar Žana Fransea, izvodi filharmoničar Ognjen Popović, jedan od najistaknutijih klarinetista na domaćoj sceni. Prvi solistički nastup sa Beogradskom filharmonijom ostvario je kao trinaestogodišnjak, a na mestu prvog klarinetiste orkestra nalazi se od 2002. godine. Ognjen izvodi Franseovo delo koje je steklo reputaciju neodsvirljivog, ili, u najboljem slučaju, rezervisanog za mali krug virtuoza.

Ognjen Popovic, foto N.Babic.jpg
Foto: Nebojša Babić / Promo

Na dirigentskom podijumu će biti Dušan Vilić, koji profesionalnu karijeru uspešno razvija u Rusiji, gde kao stalni i gostujući dirigent sarađuje sa brojnim istaknutim simfonijskim orkestrima i operskim scenama širom zemlje. Od 2023. godine, angažovan je kao dirigent Marijinskog teatra – scene u Vladivostoku i Sankt-Peterburgu:

d.vilic, foto PROMO.jpg
Foto: Promo

“Posebno mi pričinjava radost, što na ovom ‘gostovanju kod kuće’, vidim poznata lica u orkestru sa kojima sam studirao, družio se, a sada zajedno profesionalno stvaramo. Veoma sam zadovolјan našim radom na probama, a posebno mi je prija da osetim unutrašnju energiju, brzu reakciju i muzikalnost ansambla”, rekao je Dušan Vilić.

Ne propustiteKulturaUspeh ne dolazi na klik, već traži rad i posvećenost: Tijana Milošević o mladima danas, muzici, Mehti i Nemanji Raduloviću
Tijana Milošević
KulturaHerojski oproštaj Beogradske filharmonije od voljenog Gabrijela Felca: Na koncertu "U slavu heroja" orkestar načinio nezapamćeni podvig
Koncertom pod nazivom „U slavu heroja“
KulturaUmro šef dirigenata Beogradske filharmonije Gabrijel Felc
Gabriel Feltz
KulturaOvako je Gabrijel Felc govorio o Beogradu i velikim planovima za budućnost: Obećao sam srpskoj kulturi, narodu i njegovoj gostoprimljivosti da ću naučiti srpski
g.felc.jpg

KONCERT UMESTO KOMEMORACIJE: Beogradska filharmonija ispratila Ivana Tasovca na večni počinak muzikom  Izvor: Kurir televizija

Beogradska filharmonija nastupa sa „domaćim snagama“, dirigentom Dušanom Vilićem i klarinetistom Ognjenom Popovićem, u petak 6. februara (Kolarac, 20č). Program koji nosi potpis voljenog šefa-dirigenta Gabrijela Felca, sastavljen je od najlepših dela francuske muzike.

Filharmonijski koncert u petak posvećen je uspomeni na prerano preminulog Gabrijela Felca, a repertoar koji je sastavio, uokviren je popularnim impresionističkim kompozicijama. Najpre delima Morisa Ravela – blistavom Alboradom del grasiozo i raskošnim baletom Dafnis i Kloe, jednim od najlepših ostvarenja čitave francuske muzike.

Neoklasični Koncert za klarinet i orkestar Žana Fransea, izvodi filharmoničar Ognjen Popović, jedan od najistaknutijih klarinetista na domaćoj sceni. Prvi solistički nastup sa Beogradskom filharmonijom ostvario je kao trinaestogodišnjak, a na mestu prvog klarinetiste orkestra nalazi se od 2002. godine. Ognjen izvodi Franseovo delo koje je steklo reputaciju neodsvirljivog, ili, u najboljem slučaju, rezervisanog za mali krug virtuoza.

Na dirigentskom podijumu će biti Dušan Vilić, koji profesionalnu karijeru uspešno razvija u Rusiji, gde kao stalni i gostujući dirigent sarađuje sa brojnim istaknutim simfonijskim orkestrima i operskim scenama širom zemlje. Od 2023. godine, angažovan je kao dirigent Marijinskog teatra – scene u Vladivostoku i Sankt-Peterburgu:

Posebno mi pričinjava radost, što na ovom ‘gostovanju kod kuće’, vidim poznata lica u orkestru sa kojima sam studirao, družio se, a sada zajedno profesionalno stvaramo. Veoma sam zadovolјan našim radom na probama, a posebno mi je prija da osetim unutrašnju energiju, brzu reakciju i muzikalnost ansambla”, rekao je Dušan Vilić.