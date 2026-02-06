Slušaj vest

Beogradska filharmonija nastupa sa „domaćim snagama“, dirigentom Dušanom Vilićem i klarinetistom Ognjenom Popovićem, u petak 6. februara (Kolarac, 20č). Program koji nosi potpis voljenog šefa-dirigenta Gabrijela Felca, sastavljen je od najlepših dela francuske muzike.

Foto: Promo

Filharmonijski koncert u petak posvećen je uspomeni na prerano preminulog Gabrijela Felca, a repertoar koji je sastavio, uokviren je popularnim impresionističkim kompozicijama. Najpre delima Morisa Ravela – blistavom Alboradom del grasiozo i raskošnim baletom Dafnis i Kloe, jednim od najlepših ostvarenja čitave francuske muzike.

Neoklasični Koncert za klarinet i orkestar Žana Fransea, izvodi filharmoničar Ognjen Popović, jedan od najistaknutijih klarinetista na domaćoj sceni. Prvi solistički nastup sa Beogradskom filharmonijom ostvario je kao trinaestogodišnjak, a na mestu prvog klarinetiste orkestra nalazi se od 2002. godine. Ognjen izvodi Franseovo delo koje je steklo reputaciju neodsvirljivog, ili, u najboljem slučaju, rezervisanog za mali krug virtuoza.

Foto: Nebojša Babić / Promo

Na dirigentskom podijumu će biti Dušan Vilić, koji profesionalnu karijeru uspešno razvija u Rusiji, gde kao stalni i gostujući dirigent sarađuje sa brojnim istaknutim simfonijskim orkestrima i operskim scenama širom zemlje. Od 2023. godine, angažovan je kao dirigent Marijinskog teatra – scene u Vladivostoku i Sankt-Peterburgu:

Foto: Promo

“Posebno mi pričinjava radost, što na ovom ‘gostovanju kod kuće’, vidim poznata lica u orkestru sa kojima sam studirao, družio se, a sada zajedno profesionalno stvaramo. Veoma sam zadovolјan našim radom na probama, a posebno mi je prija da osetim unutrašnju energiju, brzu reakciju i muzikalnost ansambla”, rekao je Dušan Vilić.

KONCERT UMESTO KOMEMORACIJE: Beogradska filharmonija ispratila Ivana Tasovca na večni počinak muzikom Izvor: Kurir televizija

Beogradska filharmonija nastupa sa „domaćim snagama“, dirigentom Dušanom Vilićem i klarinetistom Ognjenom Popovićem, u petak 6. februara (Kolarac, 20č). Program koji nosi potpis voljenog šefa-dirigenta Gabrijela Felca, sastavljen je od najlepših dela francuske muzike. Filharmonijski koncert u petak posvećen je uspomeni na prerano preminulog Gabrijela Felca, a repertoar koji je sastavio, uokviren je popularnim impresionističkim kompozicijama. Najpre delima Morisa Ravela – blistavom Alboradom del grasiozo i raskošnim baletom Dafnis i Kloe, jednim od najlepših ostvarenja čitave francuske muzike.