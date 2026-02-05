Slušaj vest

Iz Disney i Pixar studija izašla je nova animirana avantura "SKOKOUMCI" (Hoppers) čije nas pretpremijerno prikazivanje u bioskopima očekuje u subotu, 28. februara, a karte za predstojeće projekcije mogu se već sada rezervisati na domaćim blagajnama.

Crtana avantura prva je za ovu godinu koja dolazi od čuvenih kreatora dobrih, originalnih priča, a Skokoumci su posebno namenjeni i ljubiteljima životinja, kao dominantnim likovima animacije. Puna urnebesnog i neočekivanog humora, kao i likova ispunjenih toplinom u koje će se publika gotovo zaljubiti, film je namenjen kako porodicama tako i generaciji Z.

Glavni lik predstojećg bioskopskog hita je Marta, ljubiteljka životinja koja sa velikim ushićenjem prihvata zadatak da "uskoči" u isprobavanje novih tehnologije koje joj omogućavaju da komunicira sa životinjama na nov način.

Milan Tubić

U našim bioskopima prikazivaće se i 3D sinhronizovana verzija crtanog naslova, a jedan od najčešćih učesnika u pozajmljivanju glasova animiranim junacima upravo je glumac Milan Tubić, koji navodi da je ovde reč o još jednoj kreaciji koja je autentična na svoj način:

"Iako su životinje glavni junaci kao i u brojnim filmovima, ovde imamo radoznalo ljudsko biće koje ulazi u njihov svet i pokušava da ih razume, shvati njihove probleme i pomogne im u nevolji.

Skokoumci



Likovi su uglavnom šumske životinje okupljene u jednu zajednicu sa posebnim prirodnim zakonima. Osim što su to razne vrste životinja, one su i različitih karaktera, ali odlučne da udružene da po svaku cenu zaštite svoje stanište," naveo je glumac.



Pored Tubića, u sinhronizaciji novog Piksarovog fantazije učestvovala je brojna profesionalna ekipa, među kojima su i Bojan Žirović, Vesna Stanković, Jovana Balašević, Dušica Novaković, a u studiju se našao i mladi Todor Jovanović, glumac koga upravo gledamo u filmu "Hajduk u Beogradu".

Todor Jovanović



"Sinhronizacija ima neku posebnu čar gde ja moram da glumim pred mikrofonom ne samo glasom već celim telom i mimikom" naveo je Jovanović koji je do sada radio tri sinhronizacije.



Jedinstvena magija umetničkog stvaralaštva obogatiće martovski bioskopski repertoar, a reditelj Danijel Čong navodi da se u "Skokoumcima" izdvaja jedno pitanje na koje su svi oni pokušali da daju odgovor "Šta ako bismo mogli da razumemo i komuniciramo sa životinjama?" rekao je reditelj "Naš glavni lik, Marta, otkriva životnjski svet kao da je i sama životinja, što može da bude čudno, ali ujedno i urnebesno," zaključio je reditelj.