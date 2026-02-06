Slušaj vest

U svetu filma i televizije često deluje kao da su svi glumci jedna velika, složna porodica. Međutim, iza kamere, stvari su ponekad daleko od idiličnih. Kroz decenije srpske kinematografije, zbog sujeta, nesuglasica i neizgovorenih reči, pucala su kumstva, prijateljstva i legendarne saradnje.

Paja i Jare - nerazdvojni u seriji, zavađeni u stvarnosti

Publika je obožavala čuveni tandem Paju i Jareta iz serije „Kamiondžije“. Ali, malo ko zna da Pavle Vuisić i Miodrag Petrović Čkalja nisu razgovarali tokom snimanja! Dok su na ekranu delovali kao najbolji prijatelji, iza scene nisu mogli da pronađu zajednički jezik.

Čkalja je bio perfekcionista koji je do detalja razrađivao svaku scenu, dok je Pavle glumio instinktivno - „onako kako oseća“.

„Čkalja je bio stoprocentni glumac, dok Pavle nije glumio, on se samo ponašao“, ispričala je Mirjana Vuisić, Pavlova supruga, u knjizi „Posle fajronta“.

Kada je Televizija Beograd želela da snimi nastavak „Kamiondžije opet voze“, Pavle u početku nije želeo ni da čuje. Tek nakon dugih pregovora pristao je — ali uz uslov da i Čkaljin honorar bude povećan. Tako je, zahvaljujući njegovoj upornosti, snimljen nastavak kultne serije.

Čkalja i Bole Stošić - spisak glumaca s kojima nije hteo da radi

Poznati glumac Božidar Bole Stošić otkrio je da je odbio ulogu u seriji „Bolji život“ upravo zbog sukoba s Čkaljom.

„On je imao spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam hteo da dođem, a da me izbaci“, rekao je Bole.

Božidar Bole Stošić u seriji Porodično blago Foto: Printcreen Youtube

Bole je priznao i da je Čkalja uprkos popularnosti bio nesrećan čovek.

- On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Svi su u njemu videli Čkalju s malih ekrana - rekao je Bole.

Bata Stojković i Pavle Vuisić - sukob i spasavanje života

O njihovom odnosu kružile su brojne legende. Mnogi su verovali da Pavle nije mogao da podnese Batu Stojkovića, pa se čak pričalo da ga je udario daskom po glavi tokom snimanja „Maratonaca trče počasni krug“.

U vreme kada je sniman film "Maratonci trče počasni krug" Pavle Vuisić i Danilo Bata Stojković nisu bili u najboljim odnosima. U kultnom filmu ova dva velikana jugoslovenskog glumišta igrali su oca i sina, ali u privatnom životu se nisu podnosili.

Pavle Vuisić i Danilo Bata Stojković u filmu Maratonci trče počasni krug Foto: Printskrin

Danilo Bata Stojković bio je školovani glumac koji je svog kolegu Vuisića, koji nije završio fakultet nazivao naturščikom. Zbog toga ga je Pavle, navodno, mrzeo.

Kako se pričalo po gradu, u jednoj sceni u filmu "Maratonci" Pavle Vuisić trebalo je da udari Danila Stojkovića daskom po leđima i da je polomi. Za to je unapred bila pripremljena jedna daska koja je bila napola slomljena, kako bi lako pukla preko Danilovih leđa kada ga Pavle njome udari.

Međutim, na setu se nalazilo nekoliko dasaka, a samo jedna je bila napukla. Vuisić je znao koja je to daska i namerno uzeo drugu da bi njome udario kolegu po leđima iz sve snage.

"Pavle mu spasio život"

Za vreme snimanja "Ko to tamo peva" dogodila se jedna od najneverovatnijih priča u srpskoj kinematografiji, a njenu istinitost je potvrdila i Batina supruga Olga.

Sticajem okolnosti, ispostavilo se da je Pavle Vujisić tada spasao Bati život. Sigurno se svi sećaju scene u kojoj se Batin lik, nakon što su ga već proglasili mrtvim, pojavljuje plivajući u reci.

Kadar je inače sniman u mutnoj i ledenoj Tisi i bezbroj puta je ponavljan tako da se Bata propisno smrznuo. Ono što gledaoci nisu imali prilike da vide, jeste to da se Bata umalo udavio.

Pošto je bilo hladno, pronašli su mu gornji deo ronilačkog odela koje je trebalo da nosi ispod odeće. Kako je Bata bio krupnije građe, gumeno odelo je jedva od nekud iskopano, a on se jedva uvukao u njega.

Bati je u jednom trenutku pozlilo od silnog napora zbog gacanja kroz mulj do kolena. Malo odelo ga je gušilo, ali u prvi mah niko ništa čudno nije primetio. Pavle, koji je bio vrsni poznavalac reke, jedini je primetio i shvatio u kakvoj opasnosti se nalazi Bata. Uskočio je u vodu, izvadio nož i presekao to gumeno odelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumac je do tada već bio skoro poplaveo.

Eva Ras i Žiža Stojanović - netrpeljivost koja se nije skrivala

Eva Ras je svojevremeno tvrdila da ju je koleginica i poznata glumica Žiža Stojanović sabotirala tokom snimanja kultne serije "Srećni ljudi", gde su glumile komšinice s čuvenog "Ranča prokletih" - Smiljku Miljković i Canu Fontanu.

Evi je 1992. godine umrla ćerka Kruna na studijama u Parizu. Godinu dana kasnije ponuđena joj je uloga Smiljke, čemu se Žiža, navodno, oštro protivila.

Eva Ras i Žiža Stojanović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

- Celog života je izbegavam. Dok je učestvovala u "Zadruzi 1", sve vreme je ronila suze i oplakivala svoju preminulu ćerku, a kada je meni bilo teško, ona nije imala sažaljenja. To je bio veoma težak i stresan period za mene, a Siniša Pavić mi je ponudio ulogu u seriji da me malo oraspoloži i skrene misli od ćerke koju sam prerano izgubila - ispričala je Eva, prenosi Informer.

Eva je tvrdila da je Žiža čak zahtevala od reditelja da dobije otkaz.

- Žiža Stojanović je tražila da ne igram jer je to komedija, a ja sam tako utučena i nije joj palo na pamet da je i uloga takva. Nije mene ona uopšte... Znala sam ja da ona ne može Sinišu Pavića da preobrlati svojom nečovečnošću. Žiža da je insistirala mogla je da ostane i bez uloge - rekla je glumica za Blic TV.

- Tada je Žiža tražila da me izbace iz serije jer joj je smetala moja tuga za Krunom. Zamislite, njoj nije bilo jasno kako sam se usudila da glumim godinu dana posle smrti svoje ćerke. Uopšte prema meni nije imala saosećanja, ljudskosti niti kolegijalnosti - rekla je Eva za Informer.

Kusturica i Bregović - kumstvo koje je palo zbog plagijata

Emir Kusturica i Goran Bregović nekada su bili bliski prijatelji i kumovi, ali ih je razdvojila saradnja na filmu „Arizona drim“.

„Brega me je prevario za muziku u filmu. Platio sam mu da komponuje, a on mi je podmetnuo već postojeću pesmu“, rekao je Kusturica.

Foto: AP Mikhail Metzel, Damir Dervišagić

Spor je doveo i do tužbe francuskog muzičara Enrika Masijasa, koji je zbog plagijata dobio odštetu od milion evra. Iako je Igi Pop izveo pesmu ne znajući da je plagijat, Kusturica je zbog toga zauvek prekinuo kontakt s Bregovićem.

U intervjuu za za turski magazin "Skajlajf" rekao je da mu je slavni srpski reditelj Emir Kusturica mnogo dao tokom perioda kada su sarađivali i družili se, ali da je i on njemu dao sve što je imao.

Emir Kusturica i Goran Bregović Foto: EPA Ettore Ferrari, Alberto Sibaja / Zuma Press / Profimedia

- Deset godina sam se družio sa Kusturicom. Komponovao sam muziku za tri njegova najbolja filma, "Dom za vešanje", "Arizona drim" i "Podzemlje". Za tih deset godina, koliko smo sarađivali, dao mi je mnogo, a i ja sam njemu sve što sam imao. Pametan režiser nikada ne pokušava da kontroliše kompozitora. Mi smo želeli da radimo i da se dobro zabavimo u isto vreme. Tako je izgledala naša saradnja - rekao je Bregović.

Bata Živojinović i Boris Dvornik - prijateljstvo koje nije preživelo rat

Dvornik i Bata su bili prijatelji više od 50 godina. Upoznali su se kada je Borisu bilo samo 17 godina i kada je, kao đak Glumačke škole iz Novog Sada, došao u Beograd u pozorište u kome je igrao Bata.

Velimir Bata Živojinović i Boris Dvornik Foto: Printscreen Instagram

Dugogodišnje prijateljstvo zamalo je bilo prekinuto 1991. godine, kada su se glumci, zbog rata i situacije u tadašnjoj Jugoslaviji i opšte netrpeljivosti između Srba i Hrvata, javno odrekli jedan drugog.

Pomirili su se 2006. godine putem video linka između Splita i Beograda. Iste godine, Bata je pozvao Borisa da dođe u Beograd, nakon 15 godina, kako bi bio uz njega tokom operacije srca, koja ga je očekivala. Boris je sa zadovoljstvom pristao.

Boris Dvornik i Velimir Bata Živojinović Foto: Instagram Printscreen

Boris mu je u otvorenom pismu zamerio što je podržao Miloševića, dok je Bata tvrdio da su njegove reči pogrešno protumačene.

Pomirili su se 2006. godine, ali ne zadugo. Kada se Bata ponovo politički aktivirao, prijateljstvo je ponovo puklo. Dvornik je umro pre nego što su stigli da se ponovo zbliže.

„Južni vetar“ i raskol između Gorana Šušljika i Miloša Avramovića

Sukobi nisu zaobišli ni savremenu kinematografiju. Producent i glumac Goran Šušljik i reditelj Miloš Avramović zaratili su zbog filma „Južni vetar“.

Goran Šušljik i Miloš Avramović Foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

Avramović je Šušljika optužio da je nenamenski potrošio tri i po miliona dinara, dok je Filmski centar Srbije podržao tužbu. Šušljik je sve negirao, tvrdeći da nije uradio ništa protivzakonito, već da su drugi prekršili dogovor.

