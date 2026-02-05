Slušaj vest

Na scenu Srpskog narodnog pozorišta stiže u subotu i nedelju, 7. i 8. februara, izvanredna produkcija jednog od najznačajnijih ruskih teatarskih ansambala - "Podanici" Boljšog dramskog teatra "G. A. Tovstonogov" iz Sankt Peterburga. Pozorišni događaj sezone, dve večeri u Novom Sadu, jeste predstava "Podanici", koju potpisuje Andrej Moguči.

Foto: stas levshin

Ovaj veliki pozorišni hit, koji je u Rusiji već dve godine predmet entuzijazma publike i zbog kojeg se formiraju liste čekanja, donosi na scenu snažnu istorijsku i psihološku dramu smeštenu u Sankt Peterburg početkom 1801. godine. Radnja dramskog teksta Petra Gnjediča prati ključne dane u životu plemićke porodice Plavutin-Plavuncov na dvoru cara Pavla Prvog, istražujući kompleksne odnose moći, potčinjenosti i ličnih tragedija u vreme istorijskih preokreta. Režiju potpisuje Andrej Moguči, umetnik svetskog glasa i umetnički direktor Boljšog dramskog teatra u Sankt Peterburgu, koji je dobitnik brojnih prestižnih pozorišnih nagrada, uključujući višestruke Golden mask nagrade (nacionalna ruska pozorišna priznanja), kao i Evropske pozorišne nagrade (Europe Theatre Prize) - priznanje za izuzetan doprinos savremenom teatru.

Foto: stas levshin

"Podanici" su hvaljeni zbog svoje kompleksne dramaturgije, impresivne glumačke podele i rediteljskih rešenja koja spajaju klasični tekst sa savremenim teatarskim jezikom. Ova predstava osvojila je najznačajnije ruske pozorišne nagrade.

Ulaznice su u prodaji na Biletarnici SNP i onlajn.