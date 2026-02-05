Slušaj vest

Na predstojećem Svetskom danu pozorišta beogradska publika svedočiće događaju koji prevazilazi okvire klasičnog teatra. Premijera komada "MRKI - Nisam ti ispričao" zakazana je za 27. mart u 20 sati u MTS dvorani i donosi na scenu Marka Janketića u njegovoj dosad najtežoj i najlepšoj ulozi u karijeri.

Neobičan tim

U režiji Anđelke Stević Žugić i po tekstu jednog od naših najcenjenijih pisaca, Dejana Stojiljkovića, Marko će na sceni nastaviti tamo gde je život stao. "MRKI" je zamišljen kao lična, ogoljena ispovest i nastavak prekinutog razgovora s njegovim ocem, velikim Mišom Janketićem. O stvarima koje nije stigao da mu kaže. O onom što se desilo posle njegovog odlaska. O svemu što bi voleo da je mogao da podeli s njim, da je ostao još koji minut. Nema glume, nema skrivanja iza uloga. Samo lično sećanje, pitanja i rečenice koji su dugo čekali da budu izgovoreni. To je razgovor o odrastanju, o glumačkom pozivu, o roditeljstvu, o sumnjama i pobedama, ali i o Beogradu koji pamti kafane, boeme i ljude koji su obeležili jednu epohu.

Anđelka Stević prvi put režira



- Na sceni su kafanski sto, Marko i Kurina trio, mađarski romski orkestar. Uživo. Cimbal, gitara, kontrabas, klavir. Njihova virtuoznost i muzika ne samo da prate priču već nastavljaju tamo gde reči stanu. Poznate pesme i stihovi u sasvim novim, neverovatnim verzijama, koje teraju da umesto čaša razbijete sve brane u sebi. Saundtrek svega onoga što se pamti, a retko izgovori. Posebno iznenađenje predstave je Markova muzikalnost. Pevanje koje dolazi iz iste potrebe kao i govor: iskreno, bez zadrške, bez distance. Iz duše. I pogađa pravo mesto. Upravo ta otvorenost ruši zidove između scene i publike "MRKI - Nisam ti ispričao" jeste veče u kome nema glume. Samo reči koje su dugo čekale. I priča u kojoj, hteo to ili ne, svako prepozna i nešto svoje. I s Markom peva, smeje se i plače - stoji u najavi ove predstave.

Uloge Miše Janketića koje smo voleli

Ovo su najpopularnije televizijske uloge Miše Janketića



Glumac Mihailo Miša Janketić rođen je 1938. godine. Zlatnim slovima je ispisao stranice domaće kinematografije, a glumu nije planirao da upiše. Veliku ljubav gajio je prema književnosti, a za vreme studija bio je udarnik na radnoj akciji. Tamo se, po sopstvenom svedočenju, zadržao s jednom prelepom Austrijankom, i kad se vratio u Beograd, izgubio je uslov za sledeću godinu.

- Da bih ponovo imao dom i stipendiju, morao sam nešto da upišem i najjednostavnije mi je bilo da odem na Pozorišnu akademiju - rekao je jednom prilikom Janketić.

Bogata karijera

I od tada su se uloge nizale. Miša je igrao i na filmu i na televiziji i u pozorištu. I jedina je dilema ostala - gde je bio bolji. Veliku popularnost kod televizijske publike donele su mu uloge u serijama "Sivi dom", "Bolji život", "Srećni ljudi", "Porodično blago" i "Bela lađa".

Sve mu je bila porodica



Mišinom dugogodišnjem braku sa suprugom Svjetlanom Knežević, glumicom i balerinom, od koje je stariji 12 godina, svi su se divili. Oni su izrodili četvoro dece - Radomira, Ivu, Marka i Milicu. Glumom se bavi i ćerka Milica. Miša Janketić je preminuo 15. maja 2019. godine u Beogradu u 81. godini, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

