Na društvenim mrežama pojavila se prava mala vremenska kapsula. Na Fejsbuku je objavljena prva zajednička fotografija kompletne glumačke ekipe iz osmog nastavka kultnog filmskog serijala „Lude godine”, koji nosi naziv „Druga Žikina dinastija”, a prizor je u deliću sekunde probudio emocije kod generacija koje su odrasle uz ove filmove.

Komentari su se nizali jedan za drugim – setni, puni uspomena i uzdaha za vremenom kada su televizijski ekrani okupljali celu porodicu.

Na fotografiji se nalaze velikani domaće kinematografije: Ružica Sokić, Dragomir Gidra Bojanić, Velimir Bata Živojinović, Marko Todorović, kao i još nekoliko glumaca koji su zauvek obeležili jedan od najgledanijih serijala na prostoru bivše Jugoslavije.

Glumačka ekipa pozira opušteno, na terasi kuće Ruže Pavlović, koju je u filmu tumačila nezaboravna Ružica Sokić – baš na mestu koje je publici ostalo duboko urezano u sećanje.

Snimano u Kosjeriću, gledano od Triglava do Đevđelije

Kuća sa legendarne fotografije nalazi se u Kosjeriću, koji je bio samo jedna od brojnih lokacija na kojima je 1986. godine snimana „Druga Žikina dinastija”. Film je emitovan širom tadašnje Jugoslavije i gledan u gotovo svakom domu.

Iako je od početka snimanja serijala prošlo skoro pola veka, Žikina dinastija i dalje živi. Likovi, replike i scene prepričavaju se i danas, a avanture Žike Pavlovića, Milana Todorovića, Marije, Bobe i njihovog sina Miše postale su simbol bezbrižnog vremena i humora koji se razumeo bez dodatnih objašnjenja.

Čovek koji je „kriv” za večni život Žikine dinastije

Osim prvog filma „Lude godine” iz 1977. godine, scenarista Jovan Marković potpisuje sve ostale nastavke i upravo njemu publika duguje činjenicu da porodica Pavlović i Todorović već decenijama ne silazi s malih ekrana.

Za samo osam godina, počev od 1980, Marković je publiku vodio kroz filmove:

„Došlo doba da se ljubav proba”,

„Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi”,

„Kakav deda, takav unuk”,

„Idi mi, dođi mi”,

„Šta se zgodi kad se ljubav rodi”,

„Žikina dinastija”,

„Druga Žikina dinastija”

i „Sulude godine”. Gidra, votka i lubenica: anegdote sa snimanja koje se i danas prepričavaju

Jovan Marković je svojevremeno za Kurir otkrio brojne anegdote sa snimanja, a najviše ih je, kako kaže, vezano za legendarnog Gidru.

Vesna Čipčić sa Jovanom Markovićem (levo), koji je stvorio Žikinu dinastiju i Vladimirom Petrovićem (desno), koji je igrao Bobu Foto: Ana Dragović

- Radili smo godinama zajedno, bili smo kao porodica. Gidra je voleo da popije, ali je alkohol na snimanju bio strogo zabranjen. Molio bi me da pred kadar popije samo jednu. Konobar mu sipa votku, a on pred mojim očima popije čašu vode. Posle pola sata – pijan. U maloj čaši voda, u velikoj votka - prisetio se Marković.

Tu se, međutim, priča nije završila.

- Jednom smo ga otkrili kako je izbušio lubenicu i u nju sipao votku. Pio je na slamčicu, a mi smo mislili da obožava lubenice! Bio je fantastičan glumac - ispričao je scenarista kroz smeh.

Scenario nastao za jednu noć - i dva jagnjeta

Još jedna legenda sa snimanja govori o brzini kojom su nastajali nastavci.

- Svakog dana smo se okupljali u Domu sindikata, pili kafu i čekali šta će dalje biti. Jednom smo kod Bate u Koraćici sedeli Gidra i ja. Krenula priča, opkladili smo se u dva jagnjeta da ću scenario napisati za jednu noć. Bata je stavio jagnjad na ražanj, ja ujutru doneo 140 otkucanih stranica, a Gidra platio opkladu. Dok smo se još gostili - scenario je već bio poslat ekipi – otkrio je Marković.

