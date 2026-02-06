Naša glumica je umrla u 21. godini od teške bolesti: Uočila je modrice na telu, a onda je čula najgore vesti
Glumica Dostana Nikolić izgubila je 2022. godine bitku sa akutnom leukemijom, prerano preminuvši u 21. godini. Njena smrt potresla je domaću javnost, jer je mlada umetnica tek trebalo da započne karijeru i uživa u životu.
Dostana je studirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i imala ulogu u popularnim domaćim serijama, među kojima je najpoznatija bila „Urgentni centar”.
Borba sa bolešću i podrška kolega
Mlada glumica obolela je od akutne leukemije, a sa bolešću se hrabro borila dugo vremena. Njene starije kolege odmah su se uključile, organizujući akcije prikupljanja krvi kako bi joj pomogle u lečenju.
Nažalost, uprkos velikoj borbi i trudu svih koji su bili uz nju, Dostani nije bilo spasa.
Vest o njenoj smrti tada je javnosti prenela njena koleginica i profesorka Danijela Vranješ:
– „Naša Dostana nas je sinoć napustila. Nema je više“ – napisala je kratko na društvenim mrežama uz fotografiju sa mladom glumicom u januaru 2022. godine.
Prvi simptomi i apel za pomoć
Nekoliko nedelja pre tragičnog ishoda, kolege su javno delili problem sa kojim se Dostana suočila i apelovali na građane da daju trombocite B krvne grupe kako bi joj spasili život.
Njena sestra Maša Nikolić opisala je prve simptome i brzinu kojom je bolest otkrivena:
– „Pre nekog vremena primetila je modrice i zahvaljujući univerzumu brzo uradila analize, koje su pokazale zabrinjavajuće rezultate. Zadržana je na Urgentnom, a kasnije prebačena na hematologiju. Kako je rekla doktorka, na vreme smo reagovali, ali bolest je bila jača“ – ispričala je Maša.
Nasleđe i sećanje
Dostana Nikolić publiku je osvojila u seriji „Urgentni centar”, ali i u drugim domaćim projektima. Iako je njen život bio kratak, talent i posvećenost glumi ostavili su trag u srpskoj kinematografiji.
Video: Simptomi raka pluća