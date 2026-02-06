Slušaj vest

Glumica Dostana Nikolić izgubila je 2022. godine bitku sa akutnom leukemijom, prerano preminuvši u 21. godini. Njena smrt potresla je domaću javnost, jer je mlada umetnica tek trebalo da započne karijeru i uživa u životu.

Dostana je studirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i imala ulogu u popularnim domaćim serijama, među kojima je najpoznatija bila „Urgentni centar”.

Borba sa bolešću i podrška kolega

Mlada glumica obolela je od akutne leukemije, a sa bolešću se hrabro borila dugo vremena. Njene starije kolege odmah su se uključile, organizujući akcije prikupljanja krvi kako bi joj pomogle u lečenju.

Nažalost, uprkos velikoj borbi i trudu svih koji su bili uz nju, Dostani nije bilo spasa.

Vest o njenoj smrti tada je javnosti prenela njena koleginica i profesorka Danijela Vranješ:

– „Naša Dostana nas je sinoć napustila. Nema je više“ – napisala je kratko na društvenim mrežama uz fotografiju sa mladom glumicom u januaru 2022. godine.

Prvi simptomi i apel za pomoć

Nekoliko nedelja pre tragičnog ishoda, kolege su javno delili problem sa kojim se Dostana suočila i apelovali na građane da daju trombocite B krvne grupe kako bi joj spasili život.

Njena sestra Maša Nikolić opisala je prve simptome i brzinu kojom je bolest otkrivena:

– „Pre nekog vremena primetila je modrice i zahvaljujući univerzumu brzo uradila analize, koje su pokazale zabrinjavajuće rezultate. Zadržana je na Urgentnom, a kasnije prebačena na hematologiju. Kako je rekla doktorka, na vreme smo reagovali, ali bolest je bila jača“ – ispričala je Maša.

Nasleđe i sećanje

Dostana Nikolić publiku je osvojila u seriji „Urgentni centar”, ali i u drugim domaćim projektima. Iako je njen život bio kratak, talent i posvećenost glumi ostavili su trag u srpskoj kinematografiji.

