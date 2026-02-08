Slušaj vest

Glumica Jadranka Matković bila je gošća popularne emisije "Nedjeljom u 2" u kojoj je govorila o životu u starosti. U razgovoru sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem opisala je svoja iskustva iz doma za starije i nemoćne, otkrila kako izgleda dnevna rutina penzionera, a prisetila se i svoje bogate glumačke biografije.

Jadranka Matković već petu godinu živi u Domu za starije i nemoćne osobe "Medvešćak" u Zagrebu.

U dom došla pre pandemije

- Ja sam došla friško pre početka COVID-a. Sećam se dobro. Kad sam došla, najednom se sve promenilo. To je strašno delovalo na dom, COVID i cela ta atmosfera i pretumbacija. Sestre su hodale u skafanderima, nije se smelo izlaziti, što je strašno bilo. Na sreću ovaj dom ima jednu lepu terasu. Kad smo izašli, stvarno kao da si u zatvoru - šetnja u krug. Nije ti niko koreografirao, ali otprilike je tako išlo. Ili uzmeš stolicu, pa sediš, pa dišeš, pa malo hodaš. I zaista ta terasa je bila spas. To je bila jedna fobična atmosfera, činjenica da ne možeš izaći je strašna - prisetila se Matković pa se osvrnula na to kako izgleda život u domu danas.

- Taj dom kao institucija fenomenalno funkcioniše. Ponudi ti tu sobu, ako si sam u njoj, to je idealno, redovnu ishranu, urednu posteljinu jer oni peru, čistačice koje čiste. Tamo su medicinske sestre i negovateljice za one koji su legli, naravno. Ima i lekarska ordinacija u domu - opisuje Jadranka Matković i ističe da je bolje otići u dom dok je osoba još psihofizički u dobroj formi, da se lakše navikne na takav tip života.

Sobu plaća 500 evra

Trenutno je sama u sobi koju plaća oko 500 evra mesečno, a nakon nedavnog uvećanja, penzijom taj trošak uspeva pokriti, ali ne ostaje joj puno. Ipak, uspeva da se obraduje sitnicama. Takođe joj dodala da joj ne manjka društva, kao i da je aktivna na društvenim mrežama.

Jadranka Matković Foto: Printscreen/Youtube/Jadranka Matković

- Ja sam korisnik tri mreže: Instagrama, Facebooka i Twittera. Prema tome, moja prijateljstva su onlajn po belom svetu. Vremena nemam dovoljno - kaže ona i dodaje da je u domu za stare završila jer je iseljena iz stana u kom je godinama živela.

Stan u kom je živela napustila sa jednom vrećicom

- Ja sam bila predugo podstanar. Bila sam samostalna profesija, dakle sve je to teže bilo rešavati egzaktno. I dobila sam stan netom pred rat negde. I nisam gledala da je to nečije. Živela sam tamo 20 godina. To je bio stan u Zvonimirovoj ulici od 23 kvadrata. Nisam se potrudila da to otkupim. Nisam bila zaštićeni stanar. Povlačila sam se, nisam bila ozbiljna. Žena je u tom momentu trebala novac i bilo je - sad ili ništa. I gotovo. Nije bilo para, ja bih državu obišla da pozajmim i da kupim. Ali nisam, eto. I s vrećicom sam izašla. Ne volim se vraćati na to - rekla je glumica pa dodala da je pre odlaska u dom još jedanput bila podstanar:

- To je bilo blizu, u Laginjinoj ulici. Sretala sam iste ljude i već sam se dakle u dom prijavila. I bila sam spremna kao podstanar dočekati dom. Sada će svi viknuti: "Bandić joj je ponudio prostor." To je istina. Pokojni Bandić mi je našao prostor od 18 kvadrata na Prisavlju. Ja sam u to vreme imala operaciju noge. Ja sam mogla ići pet metara, pa sesti, pa pet metara, pa sesti... Otišla sam tamo s prijateljicama, obišla stan, trebalo ga je namestiti, bilo je grejanje. Verujte, čak nisam u prvi mah odbila, platila režije. Nije to daleko fizički, ali daleko je od tramvaja pa sam uzimala taksi stalno. Sebi sam ja tada odredila u glavi, bićeš podstanar, dočekaćeš dom. I gotovo - kazala je Jadranka koja se dugo bavila glumom.

- Prekinula sam svojevoljno da se ne mučim jer više nisam imala fizičke snage. Baš sam juče o tome mislila dok sam se pripremala za emisiju. Meni su knjige otkako znam za sebe neka uteha i neki moj virtualni život - ističe Jadranka.

Detinjstvo i karijera

Tokom svoje glumačke karijere Jadranka Matković ostvarila je mnogo malih uloga u filmovima. Jako voli svoj nastup u filmu "Vukovar se vraća kući", a pojavljivala se i u TV serijama poput u "Mačku pod šljemom", na hrvatskim, ali i sarajevskim pozornicama. U emisiji glumica, koja je rodom iz Mostara, govorila je i o svom detinjstvu.

- Moj tata je bio učitelj i on je po dekretu, kako je to tada bilo, radio u Bosni. Pa sam vam ja zapravo svoje detinjstvo provela po selima gde je radio. Jedno je bilo iznad starog Sarajeva, tu sam ja silazila u svoju prvu klasičnu gimnaziju na koju sam ponosna. I fali mi ta vizura grada odozgo, svetla grada... I onda sam završila tu dobru školu i bila sam dobar đak - priseća se Jadranka dodajući da joj je ipak najlepše bilo na akademiji u Zagrebu.

Jadranka Matković Foto: Printscreen YouTube

Nažalost, stalni glumački angažman joj je uvek izmicao:

- E, to sam ja kriva, da budem vrlo iskrena. Kad sam završila akademiju moja skoro cela klasa išla je u Split, ali ja sam htela raditi u Zagrebu. Morala sam, meni je profesor moj Georgij Paro, vrhunski reditelj, dao u Komediji jednu predstavu, pa drugu predstavu... Nisu to bile velike uloge, ali koliko je mlad čovek blesav. Blesava sam bila, eto. Mene nisu bile zanimljive operete u mojoj Komediji, mene je zanimao Teatar ITD koji igra dobre komade, ali tamo nikad nema sigurnosti - napominje Jadranka Matković.

