Bioskopske sale širom Srbije protekle nedelje bile su premale da prime sve one koji su želeli da pogledaju novi filmski hit "Svadba". Ono što se danima naslućivalo po redovima ispred blagajni, sada je dobilo i zvaničnu potvrdu kroz brojke koje su ispisale novu istoriju domaće kinoprikazivačke industrije.

Rekordna gledanost

Komedija "Svadba" nije samo najgledaniji naslov trenutno - on je postao društveni fenomen. Prema zvaničnim podacima distributera Art viste, film je ostvario najbolji nedeljni rezultat ikada zabeležen u Srbiji, sa neverovatnih 206.000 gledalaca tokom prve nedelje prikazivanja.

Ovaj podatak sam po sebi bio bi dovoljan za naslovne strane, ali euforija oko filma tu ne staje. Tokom proteklog vikenda, oboren je još jedan, možda i najteži rekord. U samo jednom danu, film je pogledalo 40.358 ljudi, što je zvanično najbolji dnevni rezultat svih vremena na našim prostorima.

Glumačka postava

Ovakvi rezultati ne čude, uzevši u obrzir da nam “Svadba” donosi sat i po vremena zdravog smeha, prožetog veselom ljubavnom pričom. Dodatnu vrednost filmu svakako je donela i vrhunska regionalna glumačka podela koju nose Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, zajedno sa Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbeljom, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Denisom Murićem, Markom Miljković i Nevenom Nerandžić, ali i filmskom divom Sekom Sablić, kojoj je direktna partnerka Snježana Sinovčić Šiškov.

O čemu se radi

Radnja filma "Svadba" prati dve imućne porodice, jednu iz Beograda i drugu iz Zagreba čija se deca zaljubljuju daleko od kuće.

Zaplet počinje neplaniranom trudnoćom koja ubrzava upoznavanje roditelja. Svadba, koja mora da ostane strogo čuvana tajna, postaje okidač za lavinu komičnih i napetih situacija koje brzo izmiču kontroli.

Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću. Film "Svadba" nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Film "Svadba" nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

