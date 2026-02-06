Slušaj vest

Filmski centar Srbije i Ministarstvo kulture, u saradnji sa NAFFIT-om, na Zlatiboru, 6. februara od 16 časova uspešno su održali panel diskusiju na temu „Problem sufinansiranih nezavršenih filmova i kako ga rešiti?“, uz učešće predstavnika vodećih producentskih kuća, filmskih stvaralaca i glumaca, a sa ciljem otvaranja konstruktivnog dijaloga i pronalaženja održivih rešenja za izazove sa kojima se suočava domaća kinematografija.

Ispred Ministarstva kulture i Filmskog centra Srbije u panel diskusiji su učestvovali gospodin Lav Grigorije Pajkić, državni sekretar, i gospodin Jakov Petrović, v.d. direktora Filmskog centra Srbije.

Filmski centar Srbije i Ministarstvo kulture inicirali su ovaj razgovor pre svega kako bi se pronašla adekvatna rešenja koja bi omogućila da što veći broj započetih filmova bude realizovan u predviđenim rokovima.

Na poziv za učešće u diskusiji odazvali su se odgovorni predstavnici producentskih kuća, čime je potvrđena spremnost relevantnih aktera da zajednički doprinesu rešavanju ove složene situacije. Predstavnici Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture su sa žaljenjem konstatovali činjenicu da postoje producenti koji imaju nezavršene filmove i kojima uskoro ističu rokovi, a koji se nisu odazvali pozivu na konstruktivni dijalog.

Tokom diskusije istaknuto je da brojnim filmovima u narednom periodu ističu svi ugovoreni rokovi, kao i da značajan broj projekata ulazi u fazu u kojoj će biti neophodno traženje produženja roka realizacije od Filmskog centra Srbije. Upravo iz tih razloga, panel predstavlja važan korak ka sagledavanju realnog stanja i definisanju daljih pravaca delovanja.

Kada govorimo o pristupu rešavanju postojećeg problema, važno je naglasiti da je Filmski centar Srbije već izlazio u susret producentima, odobravajući anekse ugovora u periodu od čak sedam godina.

Kroz otvoreni dijalog, učesnici su došli do određenih zaključaka koji čine osnovu za rešavanje problema sufinansiranih nezavršenih filmova. Istovremeno, otvoren je i niz dodatnih pitanja. Svi učesnici su se saglasili da je neophodna suštinska reorganizacija rada Filmskog centra Srbije.

Posebno je naglašena potreba za većom odgovornošću producenata u pogledu poštovanja svih ugovornih obaveza, kao i za jasnim definisanjem obaveza i rokova, u cilju efikasnijeg i transparentnijeg funkcionisanja celokupnog sistema filmskog sufinansiranja. To se prvenstveno odnosi na procedure i na način na koji Upravni odbor odlučuje o produženju rokova i potpisivanju aneksa ugovora za finalizaciju filmskih projekata.

Filmski centar Srbije će, u saradnji sa Ministarstvom kulture i predstavnicima struke, nastaviti započeti dijalog i u narednom periodu raditi na konkretnim koracima koji će doprineti stabilnijem i održivijem razvoju domaće kinematografije.

