Bend KOIKOI, trenutno najuzbudljivije ime regionalne indie rock scene, objavio je spot za pesmu „Urnišu me šume“, introspektivno i snažno ostvarenje koje vizuelno zaokružuje svet njihovog aktuelnog albuma. Ovaj spot nosi posebnu simboliku jer predstavlja ponovnu saradnju sa rediteljkom Minom Đukić, koja je režirala prvi spot benda za pesmu „Ogledalo je zrcalo“, čime se kreativni krug KoiKolektiva na najlepši način zatvara.

Numera „Urnišu me šume“ predstavlja samu srž albuma – do te mere da je izdanje zamalo nosilo njen naziv, budući da prenosi atmosferu i emociju koja je prožeta u svim pesmama. Kroz repetativne, mantrične stihove nastale tokom jam sessiona, ova pesma istražuje trenutak u kojem priroda, umesto mesta mira i bega, postaje prostor anksioznosti i suštinskog susreta sa samim sobom.

„Rad na spotu za ’Urnišu me šume’ je bilo uzbudljivo intuitivno putovanje u predele između muzike i slike. Zajedničkim igranjem, lutanjem i otkrivanjem smo pokušali da dočaramo utisak pesme i njenu cikličnost i da se kroz pukotine u svakodnevnom probijemo nazad do intimnih lepota i mrakova iz kojih pesme i nastaju. Želja je da zajedničko dejstvo muzike i slike pokrene potrebu da se pesma iznova i iznova sluša, a spot iznova i iznova gleda. Živelo slušanje na repeat, tako pesme postaju hitovi, a slike se urezuju u sećanje!“, izjavila je rediteljka Mina Đukić.

Frontmen benda, Marko Grabež, naglašava da je „Urnišu me šume“ kao motiv ili igra reči nastala kao instinkt i da je upravo Minina estetika bila neophodna da pesma dobije svoj potpuni smisao: „’Prislonjen na život’ je motiv koji me često opseda, a verujem da je donekle vezan za život i boravak u gradovima. Šuma je nešto veliko i strašno, jer se ne možeš sakriti iza likova koje predstavljaš zajednici. Koliko me taj motiv drži i koliko mi je zapravo važan za celokupan album, govori i činjenica da je alternativni naziv za album bio po istoimenoj pesmi. Presrećan sam što je Mina Djukić snimila spot baš za ovu pesmu, jer smo kao bend odmah prepoznali da njena estetika, način razmišljanja, prenošenje emocija i čitanje muzike kroz slike ono što je neophodno ovoj pesmi kako bi dobila svoj potpuni smisao i postala zaokružena celina. Emotivni i introspektivan vizuelni izraz bio je potreban kako bi se zaokružila ova nama važna celina“.

Foto: KoiKoi

Pored rediteljke Mine Đukić, tim koji stoji iza ovog spota čine direktor fotografije Đorđe Arambašić, producentkinje Marija Orlić i Katarina Bugarin, montažerka Olga Košarić, kolorista Nikola Marinković i kostimografkinja Suna Kažić.

Novi spot dolazi u trenutku kada je album „O sreći u snovima“ dobio najviša priznanja struke – proglašen je za najbolji regionalni album 2025. godine od strane portala Ravno do dna i od strane regionalne kritike.

Takođe, KOIKOI nastavljaju proboj na evropsko tržište zvaničnim pridruživanjem prestižnoj agenciji EBB Music (Holandija/UK), čime staju rame uz rame sa svetskim artistima, među kojima je i Altin Gün.

Fokus benda u narednom periodu je na velikim koncertima, 28. februara u Tvornici kulture u Zagrebu i 27. marta u Hangaru u Beogradu. Ovi nastupi zamišljeni su kao kompleksni audio-vizuelni performansi gde režija i svetlo imaju ravnopravnu ulogu sa muzikom, podižući lestvicu koncertne produkcije na domaćem terenu. KOIKOI će nastupiti i na prestižnim festivalima FOCUS Wales u Velikoj Britaniji i Pohoda u Slovačkoj, a uskoro se očekuje objava niza nastupa na drugim velikim evropskim festivalima.

KOIKOI turneja 2026:

- 28.02. Tvornica kulture, Zagreb, Hrvatska

- 20.03. MC Pavaroti, Mostar, BIH

- 21.03. Azimut, Šibenik, Hrvatska

- 27.03. Hangar, Beograd, Srbija

- 10.04. Dom Mladih, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

- 11.04. Dkc Incel, Banja Luka, BIH

- 17.04. Feedback, Niš, Srbija

- 18.04. SKC, Kragujevac, Srbija

- 07.05. Music week Poland, Poljska

- 08.05. Focus Wales, UK

- 09.05. Focus Wales, UK

