Gordana Marić, čuvena glumica i dugogodišnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, preminula je u 74. godini, a od nje se na društvenim mrežama opraštaju njeni bivši studenti, danas uspešni glumci.

Manje je poznato da se Gordana Marić svesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu. Decenijama je na FDU važila za profesora kod kojeg se "zanat peče" temeljno. Iz njene klase izašla su neka od najvećih imena današnjice, uključujući pokojnog Marinka Madžgalja, Milenu Vasić, Vanju Ejdus i Ivana Jevtovića.

U galeriji pogledajte fotografije Gordane Marić:

"Hvala ti na podršci na ostvarim svoje snove", ovim rečima se od omiljene profesroke oprostila Vanja Nenadić.

Od voljene Goce se potresnim rečima oprostila i Jelena Stupljanin.

"Profesorka moja, obeležili ste moj život, zbog vas sam rasla i odrasla i sve što sam sada, to je i zbog vas. Putujte ka svetlosti i odmorite... konačno. Život vas nije mazio, ali ste se svaki put borili hrabro i do kraja, 'bodro, vedro, umetnički'! Neka vam je večna slava i, za sve, hvala", napisala je Stupljanin na Instagramu.

I Milena Vasić je ostavila emotivnu poruku na Instagramu:

"Poštovana i draga profesorka, poslednje zbogom, učinili ste moj život smislenim i sadržajnim. Naučili ste me igri i veri. Hvala vam"

Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će Gordanu Marić pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode". Imala je svega 23 godine kada je dobila ulogu koja joj je obeležila karijeru. Tumačila je devojku glavnog junaka Baneta Bumbara, odnosno Branka Cvejića i drugaricu iz razreda njegove družine, koju su činili Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.

Zanimljivo je i da je cenjena glumica pre nekoliko godina izjavila da se ne pojavljuje u filmovima jer nema ponude.

"Volela bih da snimam, ali ne znam zašto me ne zovu. Ne mogu da me se sete ili nemaju potrebe. Svejedno, posvećena sam profesorskom poslu, teatrologiji, doktorskom radu", rekla je svojevremeno za Blic.

Poslednji put igrala je 2001. u filmu "Žućko", a već nekoliko godina je u penziji.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

